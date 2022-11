Der coole Bayern-Beat: Choupo-Moting tanzt auch Inter weg

Es war die letzte Aktion, bevor Eric Maxim Choupo-Moting in den verdienten Feierabend ging. Sein Knaller-Tor aus 18 Metern sorgte für Entzücken bei den Bayern-Fans und für einen heißen Hüftschwung beim Torschützen.

02. November 2022 - 06:26 Uhr | Christoph Streicher

München – Draußen stand Mathys Tel schon zur Auswechslung bereit. Bayern führte zu diesem Zeitpunkt im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand mit 1:0. Ein klares Zeichen an Eric Maxim Choupo-Moting, dass gleich für ihn Feierabend ist.

Das Problem: Der 33-Jährige hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Tor erzielt. Was macht man da als Stürmer, dem gerade alles gelingt? Einfach mal draufhalten! Der Rest war Jubel und ein Choupo-Cha-Cha-Cha als Tänzchen.

Ein Tänzchen vor den Bayern-Fans

Nachdem sein Ball aus rund 18 Metern oben links im Winkel eingeschlagen war, wusste Choupo-Moting schon sehr genau, was ihm da gerade gelang. "Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich der Mannschaft mit meiner Qualität helfen kann. Ich bin happy über meine Tore und Vorlagen", so der Super-Stürmer.

Er lief vor die Fankurve der entzückten Bayern-Fans und wartete auf seinen Tanzpartner Alphonso Davies. Der Kabinen-DJ ließ sich nicht lange bitten und stimmte in den Jubeltanz mit ein. Nach dem Abpfiff verriet Choupo, zu welchem Beat die beiden die Hüften schwingen ließen. "In der Kabine läuft immer Musik mit Afro Beat. Dazu haben wir dann auch auf dem Feld getanzt."

Choupo-Cha-Cha-Cha nach seinem Tor gab es die Tanzeinlage mit Davies © Marcel Engelbrecht (firo Sportphoto)

Choupo-Moting ist "Man Of The Match" beim Inter-Spiel

Nach seinem Tänzchen und dem sechsten Tor in Folge war dann auch tatsächlich Feierabend für ihn. Julian Nagelsmann nahm ihn lachend in den Arm "Er hat einen sehr guten Lauf vor dem Tor und darf gerne so weitermachen", so die Bewertung vom Coach.

"Ich spüre das Vertrauen der Mannschaft. Heute hatten wir einige Aktionen, die nicht zum Tor geführt haben. Trotzdem hatte man immer das Gefühl, der Ball kann im Tor landen", erklärt Choupo-Moting, der von der UEFA noch zum "Man of the Match" gewählt wurde.

Geht es so weiter mit seiner Torquote und einer anschließenden Tanzeinlagen, werden ihm die Bayern Fans zusätzlich noch den Titel "Lord Of The Dance" verleihen.