Mittelfeld-Juwel des FC Bayern: Angelo Stiller zwischen Musterschüler und Negativbeispiel

Angelo Stiller zählte zu den Erfolgsgaranten in der Meistersaison der U23 - eine Perspektive für die erste Mannschaft hat der Mittelfeldstratege (noch) nicht. Am Saisonende wird er die Münchner wohl nach zehn Jahren Richtung Bundesliga verlassen.

München - Angelo Stiller hat im Jahr 2020 eine rasante Entwicklung hingelegt. Erst im Winter wurde der gebürtige Münchner vom damaligen Trainer Sebastian Hoeneß aus der U19 zu den Amateuren hochgezogen. Der junge Sechser verlieh dem bis dahin doch etwas wilden Spiel der U23 die so wichtige Struktur, es folgte ein Durchmarsch von Platz 15 bis an die Tabellenspitze. Auch dank ihm feierte die jüngste Mannschaft der Liga am Ende sensationell die Meisterschaft.

Eigentlich taugt der Mittelfeldstratege zum absoluten Vorzeigeobjekt für die Jugendarbeit bei den Bayern. Seit seinem Wechsel vom TSV Milbertshofen im Jahre 2010 durchlief der mittlerweile 19-Jährige sämtliche Nachwuchsmannschaften beim Rekordmeister, im vor drei Jahren eröffneten Campus wurde dem Sechser mit dem feinen Fuß und dem klaren Kopf der letzte Schliff für den Profibereich verliehen.

FC Bayern setzt auf Roca und Dantas statt Stiller

"Unser Auftrag ist es, Hansi Flick top ausgebildete Nachwuchsfußballer zur Verfügung zu stellen", erklärte Holger Seitz, derzeit U23-Trainer und ab nächstem Sommer sportlicher Leiter des millionenschweren Campus, vor einigen Monaten das Ziel der eigenen Jugendarbeit. Ob der Chefcoach auf jene Spieler zurückgreift, ist allerdings eine andere Frage.

Das musste auch Angelo Stiller erfahren. Der 19-Jährige zählt noch immer zu den Stammspielern bei den Amateuren, eine ernsthafte Perspektive für die Profis wurde ihm aber nicht aufgezeigt - im Gegenteil. Im vergangenen Meister-Sommer wurden in Marc Roca (kam von Espanyol Barcelona) und Tiago Dantas, der auf Drängen von Flick höchstpersönlich von Benfica ausgeliehen wurde, gleich zwei hoffnungsvolle Spieler verpflichtet.

Angelo Stiller verlässt FC Bayern wohl 2021

Einmal mehr stößt ein über Jahre hinweg ausgebildetes Talent beim Sprung zu den Profis also an eine gläserne Decke. Fälle wie der von Stiller sollten nach dem Aufstieg der U23 als höchste Ausbildungsmannschaft in die 3. Liga eigentlich vermieden werden. Eine wirkliche Chance bekam er nicht. Während Youngsters wie Joshua Zirkzee, Jamal Musiala oder Chris Richards immer wieder Spielzeit in der ersten Mannschaft bekamen, war für Stiller der Platz auf der Bank meist das höchste der Gefühle. Wenn überhaupt.

Im kommenden Sommer wird Stiller die Bayern daher aller Voraussicht nach verlassen. Gespräche über eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags verliefen im Sande, laut einem Bericht der " " hat der Mittelfeldspieler den Bayern Mitte November endgültig abgesagt.

Bundesliga-Klubs jagen Stiller - Wiedersehen mit Hoeneß?

Er selbst sieht seine Zukunft in der Bundesliga, an Interessenten mangelt es nicht: So sollen unter anderem Werder Bremen, der VfB Stuttgart und Union Berlin Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung haben, als Favorit gilt allerdings die TSG Hoffenheim.

Sebastian Hoeneß war neben Campus-Chef Jochen Sauer der größte Förderer von Angelo Stiller beim FC Bayern. © imago images / MIS

Bei den Kraichgauern steht mit Sebastian Hoeneß einer seiner größten Förderer aus Bayern-Zeiten an der Seitenlinie. Dass der sich heute Bundesliga-Trainer nennen darf, hat er auch und vor allem seinem Erfolg bei den Amateuren zu verdanken. Wie wichtig Stiller dabei war, hat er sicher nicht vergessen.