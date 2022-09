Mit starkem Bayern-Block: Das ist die deutsche Achse für den WM-Triumph

Hansi Flick setzt bei dem Winterturnier in Katar auf einen starken Bayern-Block - und auf Abwehrchef Antonio Rüdiger von Real Madrid. Jamal Musiala muss das erste Training abbrechen. "Kleine Wunde."

München - Die Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Ungarn (Freitag) und England (Montag) begann für die deutsche Nationalmannschaft gleich mit einem Schreck.

Bayern-Youngster Jamal Musiala musste das Training am Dienstag vorzeitig abbrechen. Der 19 Jahre alte Offensivspieler zog sich bei einem Zweikampf mit Thomas Müller eine Blessur unterhalb des rechten Knies zu. Begleitet von Mannschaftsarzt Jochen Hahne, der Musiala zunächst auf dem Rasen untersucht hatte, verließ der Münchner Profi den Trainingsplatz auf dem Gelände der DFB-Akademie in Frankfurt. Müller hatte sich zuvor mit einem Klaps auf den Kopf bei seinem Bayern-Kollegen für das Einsteigen entschuldigt.

Jamal Musiala: Glück im Unglück

Glück im Unglück: Musiala zog sich nur einen Cut zu und gab nach dem Training selbst Entwarnung. Die offizielle Verlautbarung von DFB-Seite: "Eine kleine, oberflächliche Wunde, die versorgt werden musste." Musiala steht damit für den Länderspiel-Doppelpack zur Verfügung.

Eine gute Nachricht für Bundestrainer Hansi Flick, der Musiala schon in seiner Zeit als Bayern-Trainer besonders gefördert hat - und ihn als wichtiges Puzzleteil für die Winter-WM in Katar ansieht.

Als Sechser, Achter oder Zehner: Musiala kann das Magische, Unberechenbare ins deutsche Spiel einbringen. Er ist daher eine große Gefahr für Leon Goretzka und Ilkay Gündogan beim Kampf um einen Stammplatz im Zentrum.

Joshua Kimmich hingegen wird bei der WM sicher in der Startelf stehen, er ist bei Bayern wie bei Flick als Sechser gesetzt. Am Dienstag untermauerte der Mittelfeldstar seinen Führungsanspruch in der deutschen Mannschaft. "Ich habe schon das eine oder andere Länderspiel gemacht und möchte Verantwortung übernehmen", sagte Kimmich: "Aber es geht zunächst darum, seine eigene Leistung zu bringen, das ist die Basis. Dann kann man auch seine Mitspieler unterstützen."

Vorbild ist nur, wer vorbildlich agiert. Aufgrund dieser hochprofessionellen Einstellung gehört Kimmich bei Flick auch zum Kreis der wichtigsten Führungsspieler. Der Bayern-Star ist Teil der deutschen Achse, die in Katar für den WM-Triumph - den fünften Stern - sorgen soll.

Manuel Neuer soll am Mittwoch wieder einsteigen

Neben Kimmich gehören dazu: Kapitän Manuel Neuer, der beim ersten Training wegen Problemen am Zeh fehlte, aber laut Flick schon am Mittwoch wieder einsteigen soll, Antonio Rüdiger als Chef der Verteidigung sowie Müller, der lautstarke und erfahrene Anführer der Offensive.

"Die Achse hat funktioniert", stellte Flick im Juni nach dem 5:2 gegen Italien im bis dato letzten Nations-League-Spiel fest. In dieser Partie zählten auch Verteidiger Niklas Süle und Stürmer Timo Werner zu den zentral agierenden Akteuren, in Katar könnte es genauso sein.

Speziell Rüdiger, der im Sommer vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselte, hat eine tolle Entwicklung genommen. "Die Wucht des Vereins ist riesig. Man kann es sich als Außenstehender zwar ungefähr vorstellen, es dann aber selbst zu erleben, ist etwas ganz anderes. Hier geht es nur ums Gewinnen", sagte Rüdiger bei Sport1. Real hat ihn beflügelt. Und die Bayern-Stars der DFB-Achse? Die müssen sich nach vier sieglosen Spielen in der Liga erst wieder neue Selbstsicherheit holen.

"Die Art und Weise, wie wir spielen, ist wichtig. Aber Ergebnisse sind noch wichtiger - das sehen wir gerade bei Bayern", sagte Kimmich: "Wir wollen unsere Gruppe gewinnen und das Selbstvertrauen mit zur WM mitnehmen."

Damit die deutsche Achse in Katar dann auch stabil ist und funktioniert.