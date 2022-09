Lewandowskis kleine Spitze: Was bei Barça besser ist als beim FC Bayern

Torjäger Robert Lewandowski schwärmt von seinem neuen Klub FC Barcelona, spricht über die Niederlage gegen den FC Bayern und lobt die Münchner Fans für ihren freundlichen Empfang: "Sehr intelligent."

Barcelona - Robert Lewandowski hat mit elf Toren und zwei Vorlagen in neun Pflichtspielen einen Traumstart beim FC Barcelona hingelegt - doch diese eine Pleite nervt den 34-Jährigen enorm.

Mit 0:2 verloren die Katalanen in der Champions League beim FC Bayern, Lewandowskis Ex-Klub. Und das, obwohl sie mindestens auf Augenhöhe spielten, in der ersten Halbzeit hätten führen müssen.

"Wir hätten das Spiel nicht verlieren dürfen", sagte Lewandowski nun bei der polnischen Nationalmannschaft vor den abschließenden Partien der Nations League: "Wenn es 4:2 oder 5:2 für uns ausgegangen wäre, hätte keiner von einer Sensation sprechen können. Dieses Spiel wird eine Lektion für uns sein. Es hat gezeigt, dass wir auch in schwierigen Spielen Chancen kreieren können."

Lewandowski: "Mein Wechsel zu Barça hat mir einen Schub gegeben"

Lewandowski hat mit Barça viel vor, dank des zweimaligen Weltfußballers strahlt der ganze Klub plötzlich wieder ein anderes Selbstvertrauen aus. "Mein Wechsel zu Barça hat mir einen Schub gegeben", erklärte der Angreifer, der mit seinem Team in der spanischen Liga auf Platz zwei liegt, zwei Punkte hinter Real Madrid: "Das hat mein Selbstwertgefühl gestärkt. Ich wusste, dass ich bei den Ergebnissen der Spiele eine entscheidende Rolle spielen muss, und ich habe keine Angst vor dieser Rolle."

Lewandowski erklärte weiter: "Ich bin sehr stolz auf mich. Die jungen Spieler sind gut informiert, gesprächsbereit und haben keine Scheu, etwas zu fragen. Ich gebe mein Wissen und meine Erfahrung an sie weiter."

Lewandowski: Chance auf Ballon d'Or ist bei Barcelona größer

Nachdem er im vergangenen Jahr überraschend nur auf Platz zwei bei der Ballon-d'Or-Wahl landete - hinter Barcelona-Legende Lionel Messi (jetzt Paris Saint-Germain) - glaubt Lewandowski nun an größere Chancen bei dieser persönlichen Auszeichnung. "Ich weiß, dass Barcelona die Mannschaft ist, in der die meisten Spieler den Titel gewonnen haben", sagte er: "Ich denke, der Weg von Barça ist kürzer als der von Bayern." Allerdings: In diesem Jahr ist Karim Benzema von Champions-League-Sieger Real Madrid der haushohe Favorit.

Abgesehen von der kleinen Stichelei äußerte sich Lewandowski positiv über Bayern - und die Fans der Münchner. Diese hätten "sehr intelligent" agiert, in dem sie ihn bei der Rückkehr in die Allianz Arena gefeiert und nicht ausgepfiffen hätten.

Lewandowski über Bayern-Rückkehr: "Es war mehr als ein Spiel für mich"

Generell habe er seine Gefühle im Duell mit dem Ex-Klub, für den er acht Jahre lang stürmte, "nicht ganz ausblenden" können, ergänzte Lewandowski, "weil ich den FC Bayern noch nicht so lange verlassen habe". Daher sei es unmöglich gewesen, "all diese Gefühle zu unterdrücken. Es war mehr als ein Spiel für mich, es war ein emotionales Spiel."

Mit einer Niederlage allerdings. Am 26. Oktober kommt es zum Wiedersehen in Barcelona - dann brennt Lewandowski auf Revanche gegen Bayern.