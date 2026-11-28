Die Dauerdebatte um Jamal Musiala erschüttert den FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl spricht dem erneut verletzten Nationalspieler den vollen Rückhalt aus – und wünscht sich vor allem eines.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sehnt ein Ende der auch öffentlich ausgetragenen Diskussionen um den erneut verletzten Nationalspieler Jamal Musiala herbei. "Wir wollen einfach Ruhe für den Jungen haben. Wir wollen, dass der Junge seinen Raum bekommt. Es ist eine menschliche Tragödie, was sich da abspielt mit der muskulären Verletzung, mit dem Aufbruch seiner alten Verletzung", sagte Eberl dem TV-Sender Sky vor dem Bundesligaspiel beim Hamburger SV.

Jamal Musiala erlebt eine schwere Phase. © Sven Hoppe/dpa

"Alle geben ihm die Zeit und den Raum, ein Stück weit abzuschalten, wegzugehen, um dann stärker zurückzukommen. Davon sind wir überzeugt. Das ist ein weiterer Rückschlag, aber wir im Klub, wir beim FC Bayern, alle werden ihn unterstützen und tragen, damit er wieder zurückkommt", sagte Eberl weiter.

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Das Verhältnis zu Rummenigge und Hoeneß

Die Gesundheit von Musiala ist beim FC Bayern zur Dauerdebatte geworden, nachdem Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge die Folgen der neurologischen Erkrankung des 23-Jährigen thematisiert hatten. "Wir alle wollen einfach Ruhe", appellierte Eberl. "Alle sehen den Menschen Jamal Musiala im Vordergrund." Es sei nun "genug gesprochen" worden.

Eberl äußerte sich diskret zu der Frage, wie seine Beziehung zu den alten Bossen Rummenigge und Hoeneß sei. "Mein Verhältnis ist vertrauensvoll zu allen. Man kann auch anderer Meinung sein in gewissen Themen. Diese Diskussionen haben den FC Bayern immer befruchtet und stark gemacht", sagte er.

Wie steht es um Nachkäufe?

Wintertransfers beim von Personalproblemen geplagten FC Bayern werden nach der erneuten Muskelverletzung Musialas, die den Offensivstar von einem Einsatz in Hamburg und vorerst darüber hinaus abhält, wieder zum Thema. "Du kannst nicht jeden Spieler dreifach absichern, den Kader kann sich kein Verein der Welt leisten", meinte Eberl etwa zu der Frage nach einem Ersatz für den verletzten Weltfußballer Harry Kane. "Wir schauen, wann die Verletzten zurückkommen. Jetzt ist die Tragödie mit Jamal passiert, Dinge ändern sich, deswegen werden wir genau draufschauen."