Der Fall Musiala spaltet den FC Bayern. Kimmichs Abrechnung mit Hoeneß und Rummenigge erinnert an Lahms legendäres Wachrüttel-Interview von 2009. Eine Geldstrafe droht dem Vize-Kapitän aber nicht.

Vincent Kompany blieb standhaft, ließ sich nicht locken. Der Bayern-Trainer behielt seine Meinung zur Generalabrechnung von Joshua Kimmich mit einem Teil der Bosse für sich. "Es tut mir leid. Ich muss Sie enttäuschen", sagte Kompany am Freitagvormittag an der Säbener Straße auf mehrmalige Reporter-Nachfragen. Er wisse, so der 40-Jährige, dass es "340 Themen" aktuell gebe, aber nein - keine Chance. Seine Enthaltung zum ganzen Zirkus rund um Jamal Musiala sei "nicht naiv" und auch kein Ausdruck davon, dass er "nicht verstehe, was in der Welt los ist". Der Belgier hat aus 23 Jahren im Profifußball gelernt. Ein Trainer muss Pragmatiker sein.

Fokus, Fokus, Fokus. Fußball, Fußball, Fußball. Die Mannschaft und der Trainerstab als Bubble, als Blase. "Das ist ein Umfeld, wo wir uns immer die Wahrheit sagen und miteinander ehrlich sein können", so Kompany. Apropos Wahrheit: Da ist man bei den verschiedensten Parteien im und um den Verein in Sachen Musiala und der Diskussion um einen Gehaltsverzicht angesichts seiner neurologischen Dysfunktion immer noch auf der Suche.

Am Freitagnachmittag wurde Kompanys Pragmatismus doch auf eine harte Probe gestellt. Denn da vermeldete der FC Bayern, dass sich Musiala erneut einen Muskelfaseriss zugezogen hat. Das bedeutet erneut mehrere Wochen Pause, das Fußball-Jahr ist für den 23-Jährigen gelaufen.

2009 attackierte Lahm die Vereinsführung – kam aber nicht ohne Geldstrafe davon

Bereits am Mittwoch nach dem 1:2 in Lille war es Joshua Kimmich ein großes Bedürfnis, seinem Mitspieler zur Seite zu springen. Wofür der 31-Jährige aus der Mannschaft Rückendeckung erhielt. Seine Reaktion hatte er sogar angekündigt. Am Sonntag, bei seinem Besuch des Bayern-Fanclubs "Red Ritters Kollnburg e.V." im niederbayerischen Viechtach. Ein Vorstoß wie einst Philipp Lahm im November 2009, der in einem nicht abgesprochenen "SZ"-Interview die fehlende sportliche Philosophie sowie die konzeptlose Transferpolitik der Führungsetage kritisierte.

Bayerns Ex-Kapitän Philipp Lahm war der letzte Bayern-Spieler, der sich öffentlich derart mit der Klubführung angelegt hat. © picture alliance / dpa

Dass Kimmich seine Gegenrede ausgerechnet nach dem unglücklichen 1:2 am Mittwoch bei der OSC Lille hielt, nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Saison, war unglücklich - aber nicht zu ändern. Seinen Groll auf die Bosse habe er bereits intern kommuniziert. Die Deutlichkeit der Worte überraschte jedoch so manchen in der Chefetage.

"Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird", fand Kimmich deutliche Worte und erklärte: "Natürlich ist der Verein immer das höchste, um das es geht und größer als wir Spieler. Aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht ‚Bayern-like’". Ein wohl gewählter Begriff, den früher speziell Rummenigge oft verwendete, um auf Missstände innerhalb des Klubs hinzuweisen.

Matthäus lobt Kimmich-Ansage: "Sollte die Bosse wachrütteln"

Kimmichs Intervention fand Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus "fantastisch" und meinte: "Vielleicht hat es den Bossen nicht gepasst, aber es sollte sie wachrütteln, um solche Situationen in Zukunft anders zu händeln." Kimmich habe "keinen beleidigt. Er hat klar gesagt, dass es der falsche Weg war."

Bayerns Vize-Kapitän Joshua Kimmich. © IMAGO/Icon Sport

Sehen das auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die Alphatiere, so? Die beiden Aufsichtsratsmitglieder führen den Verein immer noch wie einst im operativen Tagesgeschäft an vorderster Front. Nun geben sie mit ihren Aussagen weiter die Richtung vor, obwohl Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund parallel dazu versuchen, die Situation zu befrieden.

Nach Kimmichs Konter steht die - mit Verlaub - alte Garde nach ihrem abgesprochenen Vorstoß als Nestbeschmutzer da. Ausgerechnet Hoeneß und Rummenigge, die personifizierten Hüter des "Mia san mia". Das sei in den vergangenen "zwei, drei Wochen mit Füßen getreten worden und das tut mir leid", so Matthäus. Kimmich will kitten, will dafür sorgen, dass der Zoff nicht den sportlichen Erfolg gefährdet. Wie einst Lahm. Der erhielt 2009 - übrigens auch als Vize-Kapitän hinter Mark van Bommel - eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Man raufte sich zusammen. 2013 führte der Weltklassespieler die Bayern zum Champions-League-Triumph, zum Triple.

Bayern-Kapitän Neuer hat mit persönlichen Themen zu kämpfen

Eine Geldstrafe für Kimmich sei "nie ein Thema" gewesen, betonte Sportdirektor Freund. Kimmich wünscht sich, "dass Jamal spürt, dass wir alle zu 100 Prozent hinter ihm stehen - sowohl die Mannschaft als auch die Funktionäre und der Verein." Er sieht sich - wie eben einst Lahm - als mündiger Profi und betonte: Wir alle. Inklusive Manuel Neuer, dem Kapitän.

Ach ja, den 40-Jährigen gibt es auch noch. Wo ist der eigentlich? Er war in Brasilien, setzt seine Reha nach dem Sehnenteilriss im Fuß nun in München fort und hat aktuell andere Sorgen.