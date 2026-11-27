Jamal Musiala wird dem FC Bayern erneut wochenlang fehlen. Beim Offensivspieler ist der Muskelfaserriss wieder aufgebrochen. Das Jahr 2026 ist für ihn wohl gelaufen.

Jamal Musiala feierte gegen den 1. FC Köln in der vergangenen Woche sein Comeback.

Auch das noch! Der kollektive Aufschrei des Entsetzens wird am Freitag noch weit entfernt von der Säbener Straße zu hören gewesen sein. Wieder Musiala! Ausgerechnet Jamal! Die nächste Muskelverletzung! Die nächste Pause!

Wie der Verein am Nachmittag bekanntgab, erlitt der 23-Jährige "eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel" und fällt damit "bis auf Weiteres aus". Konkret: Wohl vier bis sechs Wochen – mindestens?

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Bei seinem Faserriss, den er sich im September zuzog, dauerte es sogar acht Wochen, bis der Spielmacher letzten Freitag gegen Köln (1:1) auf den Platz zurückkehrte. Das Fußballjahr 2026 ist auf jeden Fall gelaufen für Musiala.

Debatte um Musialas Leistungsfähigkeit wird erneut befeuert

Laut "Sky" und "Bild" hatte er bereits nach der Partie gegen Köln etwas gespürt, wollte der Mannschaft nach dem Rückstand in Lille jedoch unbedingt helfen und spielen. Nun der nächste Rückschlag. Wie bitter für die Nummer zehn, leidet er doch darüber hinaus an einer neurologischen Dysfunktion, die sich in unregelmäßigen Absencen äußert. Die Diskussionen um seine Zukunft erhalten durch diesen Vorfall nun neue Nahrung.

Damit fehlt Trainer Vincent Kompany beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr, Sky) eine weitere Offensiv-Option von der Bank. Auch Michael Olise (Prellung nach Schlag auf den Vorderfuß) ist noch nicht einsatzfähig. Nach dem 1:2 in der Champions League in Lille gehe es nun darum, "eine Reaktion zu zeigen", so Kompany, der sich angesichts all der Ausfälle um Harry Kane & Co. schützend vor seine Mannschaft stellte.

Es gebe "keine Ausreden, wir wollen gewinnen. Wenn die Superstars nicht da sind, hast du nur einen Superstar: Das ist die Mannschaft."