Mehr Musiala wagen! Flicks größter Hoffnungsträger

"Zeit der Experimente ist vorbei", sagt Flick – und wird gegen England doch rotieren. Die AZ erklärt, wer jetzt die Hoffnungsträger sind.

Die Krise der Bayern, die Sieglos-Serie von vier Spielen in der Bundesliga, ist zum DFB herübergeschwappt. Ausgerechnet Bundestrainer Hansi Flick, der als verantwortlicher Coach bei den Münchnern 2020 das historische Sextuple gewann, muss es nun ausbaden. Der Bayern-Block schwächelt, die Corona-Ausfälle von DFB-Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeld-Akteur Leon Goretzka bedeuteten den Anfang des Unheils. Dabei setzt Flick bei der Winter-WM in Katar auf Joshua Kimmich sowie die Offensivkräfte um Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry und Routinier Thomas Müller. Bis auf Musiala stecken alle in der Formkrise.

Hansi Flick warnt Spieler: "Wir schauen genau hin"

Rausreißen müssen es nun gegen England im Wembley-Stadion vor allem Spieler, die bei der 0:1-Pleite gegen Ungarn nicht von Beginn an auf dem Platz standen. "Die Zeit der Experimente ist nun vorbei", hatte Flick gesagt, dennoch wird er personell rotieren müssen. Seine Spieler erhielten mit Blick auf die in nicht einmal zwei Monaten beginnende WM am Persischen Golf eine deutliche Warnung: "Wir im Trainerteam schauen genau hin. Wir erwarten, dass jeder an sich arbeitet und wir dann so stark wie möglich nach Katar fliegen."

Wer sind die Hoffnungsträger für den Stimmungstest auf dem heiligen Rasen von Wembley? Wer soll nun für Vorfreude auf die WM sorgen?

Havertz soll ganz vorne für Gefahr sorgen

Kai Havertz: Der Chelsea-Angreifer, gegen Ungarn zunächst Zuschauer, kommt ins Team. Da Gnabry und Sané ihre Bayern-Krise samt Abschlussschwäche mit in die Nationalelf gebracht haben, verpuffte die Offensive am Freitag total. Havertz soll ganz vorne für Gefahr sorgen. Lukas Nmecha, der einzig echte Mittelstürmer im aktuellen Aufgebot, musste am Samstag wegen einer Knieblessur zurück zu seinem Verein VfL Wolfsburg reisen.

Nico Schlotterbeck & Matthias Ginter: Weil Abwehrchef Antonio Rüdiger wegen einer Gelbsperre fehlt, muss Flick die Defensive sowieso umbauen. Er wird Nico Schlotterbeck (Dortmund) eine Chance geben, an seiner Seite der Freiburger Matthias Ginter. Heißt: Schlechte Karten in Sachen WM-Startelf für Ex-Bayer Niklas Süle, derzeit Reservist beim BVB.

Robin Gosens könnte in Wembley den schwachen David Raum ersetzen

Robin Gosens: Der Italien-Legionär war der Shootingstar der EM im vergangenen Sommer, eine Verletzung warf ihn zurück. 2022 machte der Linksfuß von Inter Mailand noch kein Länderspiel. Er könnte in Wembley den schwachen David Raum (RB Leipzig) ersetzen und für mehr Power über die linke Außenbahn sorgen.

Mehr Musiala wagen!

Jamal Musiala: Warum kam einer der besten Fußballer des Kaders gegen Ungarn erst in der 69. Minute ins Spiel? Der Bayern-Profi setzte noch ein paar überraschende Akzente, wirkte im festgefahrenen DFB-Aufbau jedoch verloren. Dabei hatte Flick den 19-Jährigen noch derart gelobt, dass jede Entscheidung gegen ihn wie eine Farce wirkt: "Jamal ist immer eine gute Option. Es ist ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Er hat diese Leichtigkeit am Ball, sich aus Drucksituationen zu lösen und hat in seinem jungen Alter schon eine große Torgefahr, einen tollen Abschluss." Also: Mehr Musiala wagen! Gar anstelle von Legende Müller, mit dem Flick beim Abschlusstraining am Sonntagvormittag in der Leipziger Arena ein Einzelgespräch führte?

Musiala wuchs zum Teil in London auf, durchlief die Chelsea-Akademie, bezeichnet die Insel als sein "zweites Zuhause". Obwohl für die englische U21-Auswahl aktiv, entschied er sich für die deutsche A-Nationalelf. Ein Siegtor von Musiala in Wembley wäre eine passende Pointe – und ein Segen für Flick und die angekratzte Stimmung rund ums DFB-Team.