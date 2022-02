Matthäus tut Salzburg leid - Zweifel an Bayerns Abwehr-Duo

Der frühere Bayern-Kapitän glaubt nach der Pleite gegen Bochum an eine starke Reaktion in der Champions League. Kritik an Upamecano: "Wie viel Zeit soll man ihm noch geben?"

15. Februar 2022 - 06:16 Uhr | Maximilian Koch