Schlusspfiff in Salzburg! Der FC Bayern holt am Ende beim FC Salzburg ein 1:1-Remis dank einer Willensleistung im zweiten Durchgang. Nach Flanke von Pavard erlöst der starke Kingsley Coman den deutschen Rekordmeister in den Schlussminuten. Wir verabschieden uns hiermit vom AZ-Liveticker und wünschen eine angenehme Restwoche!