Salzburg-Leader Junuzovic: "Thomas Müller ist herausragend"

Salzburg-Star Zlatko Junuzovic spricht in der AZ über den Angreifer des FC Bayern, das Achtelfinal-Duellin der Champions League und Karim Adeyemi:"Er hat das Zeug zu einem Topspieler".

München - AZ-Interview mit Zlatko Junuzovic, dem Führungsspieler von RB Salzburg gegen den der FC Bayern München am Mittwoch in der Championsleague spielt.

Zlatko Junuzovic: Wir werden aggressiv und offensiv spielen

AZ: Herr Junuzovic, Ihr Klub Red Bull Salzburg trifft zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern an, Sie selbst mussten monatelang wegen einer Fersenverletzung pausieren. Für wann planen Sie Ihr Comeback?

ZLATKO JUNUZOVIC: Das lässt sich leider nicht genau sagen. Ich bin jetzt schon seit Ende August verletzt,

arbeite aber sehr hart, dass ich möglichst bald wieder mit meiner Mannschaft auf dem Platz stehen kann. Eine Prognose, wann das genau sein wird, ist jedoch leider nicht möglich.

Der FC Bayern hat am Wochenende 2:4 in Bochum verloren, Sie kennen den Gegner aus Ihrer Zeit bei Werder Bremen sehr genau: Wie muss Salzburg auftreten, um schon im Hinspiel ein gutes Ergebnis zu erzielen?

Wir werden auch gegen die Bayern auf keinen Fall von unserer Art von Fußball abweichen und auch da wieder aggressiv und offensiv spielen. Was wir im Vergleich zur vergangenen Saison, als wir ja in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben (2:6 und 1:3, Anm.d.Red.), ändern müssen, ist, möglichst wenig Eigenfehler zu machen. Die werden von einer Topmannschaft, wie es die Bayern sind, schnell bestraft.

RB Salzburg: Verdient ins Achtelfinale eingezogen

Ist Bayern die beste Mannschaft in Europa oder sehen Sie andere Teams stärker?

"Die beste Mannschaft" gibt es für mich eigentlich so nicht. Es gibt einen kleinen Kreis an Teams, die oft über Jahre top sind. Dazu gehört der FC Bayern München ganz eindeutig.

Wie haben Sie die Aussagen aus München nach der Auslosung aufgenommen? Sowohl Trainer Julian Nagelsmann als auch Spieler wie Thomas Müller und Robert Lewandowski haben die Spielweise Ihres Teams sehr gelobt.

Die beiden kennen sich halt im Fußball gut aus (lacht). Im Ernst: Wir haben in der Gruppenphase gegen richtig starke Mannschaften sehr gute Leistungen gebracht und sind verdient ins Achtelfinale aufgestiegen.

Junuzovic: Trainer Jaissle sehr akribisch und kommunikativ

Was sind die besonderen Qualitäten Ihres Trainers Matthias Jaissle?

Matthias Jaissle ist ein Trainer mit sehr viel Gefühl, was vielleicht auch ein wenig daran liegt, dass er selbst vor gar nicht so langer Zeit noch Profifußballer war. Er arbeitet sehr akribisch und bereitet sich und die Mannschaft extrem genau auf jeden Gegner vor. Außerdem ist er kommunikativ und spricht sehr viel mit uns, was vor allem für unsere vielen jungen Spieler hilfreich ist.

Ist es ein Vorteil für Salzburg, dass bei Bayern Manuel Neuer, Alphonso Davies und Leon Goretzka fehlen werden?

Es gibt ja auch bei uns einige wichtige Spieler, die aus Verletzungsgründen nicht dabei sein werden. Und ich denke, dass die Bayern genug Qualität im Kader haben, diese Lücken zu füllen.

Adeyemi - ein Top-Fußballer mit viel Speed und Instinkt

Gibt es einen Bayern-Star, der Sie aktuell besonders fasziniert?

Es gibt wenige Spieler, die bei den Bayern nicht außergewöhnlich sind. Herausragend ist für mich dabei Thomas Müller. Er bringt schon über so viele Jahre konstant gute Leistungen und ist ein großartiger Spieler, auch wenn er für Fußballer oft eher untypische Bewegungsabläufe hat (lacht).

Karim Adeyemi wird von einigen europäischen Topklubs umworben. Können Sie uns erklären, was diesen jungen Angreifer so speziell macht? Was trauen Sie ihm zu in seiner Karriere?

Karim ist ein richtiger Instinktfußballer mit enormen Speed. Außerdem ist er ein positiv-frecher Bursche, der so auch im Spiel auftritt. Deshalb macht er dann oft Dinge, die man nicht erwartet. Er hat sich beim FC Red Bull Salzburg sehr gut weiterentwickelt und hat das Zeug zu einem Topspieler. Wann Karim den nächsten Schritt machen wird, weiß er selbst am besten.