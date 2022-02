Bundesliga im Liveticker: VfL Bochum gegen FC Bayern München - Endstand 4:2

In der Liga liegt der letzte Besuch der Bayern in Bochum fast 12 Jahre zurück - im Pokal noch nicht allzu lang: Vor zweieinhalb Jahren waren die Münchner an der Castroper Straße zu Gast und taten sich unter dem damaligen Trainer Niko Kovac extrem schwer. Erst in der Schlussphase konnten die Bayern durch Treffer von Gnabry und Müller für sich entscheiden.