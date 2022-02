Bester Angreifer der Welt? Für Lewandowski ist Haaland nicht top

In einem Interview erklärt die Tormaschine des FC Bayern, welche Rolle er dem Noch-Dortmunder im Weltfußball zutraut und für wer für ihn immer ein Vorbild war.

München - Robert Lewandowski hat sich in einem Interview mit dem französischen Fußballfachblatt "France Football“ über die Weltelite im Angriff geäußert.

Für den Münchner ist klar, dass aktuell kein Goalgetter so dominant sein wird wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in den letzten Jahren. Auch nicht die Hochgelobten Kylian Mbappé von Paris St. Germain und der Dortmunder Erling Haaland.

Bayerns Lewandowski nennt sein Vorbild

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den internationalen Fußball so dominieren, wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben", erklärte Lewandowski in dem Interview. Haaland verfüge aber über enorme Qualitäten und werde sich auch langfristig in der Elite der Stürmer etablieren, so Lewandowski weiter.

Mbappé erinnere den Bayern-Angreifer dagegen ein wenig an die französische Sturm-Legende Thierry Henry. Für Lewandowski sei der Franzose früher ein Vorbild gewesen.