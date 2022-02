"Wie ein Fremdkörper": Matthäus schießt gegen Bayern-Sorgenkind Upamecano

Nach dessen schwacher Leistung beim VfL Bochum hat Lothar Matthäus Dayot Upamecano scharf kritisiert. Auch von Lucas Hernández, dem Rekordeinkauf des FC Bayern, verlangt er wesentlich mehr.

München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der peinlichen 2:4-Pleite des FC Bayern in Bochum Kritik besonders an Dayot Upamecano und Lucas Hernandez geübt.

Upamecano sei beim Rekordmeister "noch nicht angekommen, aber er ist schon sieben, acht Monate da - wie lange soll er noch Zeit bekommen? Er macht keinen sicheren Eindruck, wirkt wie ein Fremdkörper", sagte Matthäus bei einem Pressegespräch des Wettanbieters "Interwetten".

Matthäus: Bei Hernández "stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht"

Auch Lucas Hernandez, für den die Bayern eine Rekordablöse von 80 Millionen gezahlt hatten, sei sein Geld noch nicht wert: "Er war der teuerste Bayern-Spieler, da wird mehr verlangt". Das "Preis-Leistungs-Verhältnis" stimme nicht. Von Fehleinkäufen wollte der Fußball-Experte aber noch nicht sprechen. Upamecano war vor der Saison für 42,5 Millionen von Leipzig nach München gewechselt.

Die Bayern treten am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) im Champions League-Achtelfinale in Salzburg an. In der Bundesliga geht es am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth weiter.