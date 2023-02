Mané und Mazraoui stehen bei Bayern vor dem Comeback

Die langzeitverletzten Mané und Mazraoui stehen vor der Rückkehr ins Team.

München - Hinter dem Einsatz von Paris-Siegtorschütze Kingsley Coman bei Borussia Mönchengladbach steht noch ein Fragezeichen. Nach einem Schlag aufs Sprunggelenk hatte der Flügelstürmer der Bayern beim 1:0 am Dienstag bei PSG ausgewechselt werden müssen, weil er danach Wadenprobleme bekam. Am Donnerstag fehlte der Franzose im Training.

Gnabry gegen Gladbach in der Startelf

Dafür hat sich Julian Nagelsmann festgelegt, dass Serge Gnabry im Borussia-Park von Beginn an zum Einsatz kommen wird (Samstag, ab 15.30 Uhr bei SKy und im AZ-Liveticker). "Er hat schon vor Weihnachten viele Spiele und viele Tore gemacht", meinte der Bayern-Trainer, der in Paris zunächst auf Gnabry und Thomas Müller in der Offensive verzichtet hatte.

Und diesmal? Bei der Frage nach Kapitän Müller wich der Chefcoach aus, sagte generell: "Du brauchst eine gute erste Elf, die passt zum Gegner. Aber du brauchst auch gute Spieler, die du nachlegen kannst - man braucht ein gutes Gleichgewicht."

Gute Nachrichten aus dem Reha-Bereich: Bereits am Sonntag steigt Sadio Mané wieder ins Teamtraining ein, Noussair Mazraoui folgt am Mittwoch.