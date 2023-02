Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München live - Endstand 3:2

Satz mit X, das war wohl nix! Die Bayern verlieren in Gladbach mit 2:3! Schon nach gut zehn Minuten fliegt Abwehrboss Dayot Upamecano nach einer Notbremse vom Platz. Keine zwei Minuten später schaffen es die Fohlen die Überzahl ein erstes Mal auszuspielen und stellen in Person von Lars Stindl auf 1:0. Die Bayern hauten in der Folgezeit alles nach vorne und kamen noch vor der Pause durch einen Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting zum Ausgleich. Nach einer Druckphase des deutschen Rekordmeisters zu Beginn der zweiten Hälfte nutzten die Gladbacher einen Stellungsfehler der Bayern zur erneuten Führung. Marcus Thuram konnte dann einen Fehler von Daley Blind zum 3:1 ausnutzen. In der Nachspielzeit konnten die Bayern dann noch den Anschluss erzielen. Aber der Treffer von Tel reichte am Ende nicht, um doch noch einen Punkt aus Gladbach zu entführen. Damit bleibt Gladbach der Angstgegner des FC Bayern. Wir verabschieden uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Restwochenende!