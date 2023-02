Fokus PSG-Rückspiel der Bayern: Sadio Mané "ist topfit, macht alles mit"

Eine Verletzung kurz vor der WM stoppt Sadio Mane beim FC Bayern, das Turnier in Katar verpasst Afrikas Fußballer des Jahres. Jetzt steht er kurz vor der Rückkehr.

München - Das Comeback von Stürmerstar Sadio Mané beim FC Bayern München rückt näher.

Der 30-Jährige wird dem deutschen Rekordmeister am heutigen Samstag im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker) womöglich letztmals fehlen. "Er steigt am Sonntag ins Mannschaftstraining ein", berichtete Trainer Julian Nagelsmann. Auch für das Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 8. März sollte Mané damit wieder eine Option sein.

Sadio Mané schuftet seit Wochen für sein Comeback

Der Sommer-Zugang vom FC Liverpool hatte sich am 8. November beim 6:1 des Rekordmeisters in der Bundesliga gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen verletzt. Mané musste operiert werden und verpasste die Weltmeisterschaft in Katar. Seit Wochen arbeitet er individuell an seiner Rückkehr in den Wettkampfbetrieb.

Nagelsmann über Mané: "Glaube, dass er das schnell wieder hinbekommt"

"Er ist topfit, macht alles mit, er hat keine Probleme mehr. Generell ist die Reha am Ende so aufgebaut, dass eine Vollbelastung da ist, natürlich ohne Zweikampf.

Rein theoretisch kann er nach einer Woche Mannschaftstraining schon wieder spielen, was das Körperliche angeht", schilderte Nagelsmann. Das Technisch-Taktische und das Gefühl für den Raum würde dann vielleicht noch ein bisschen Zeit benötigen.

"Aber er ist kein junges Talent mehr. Er hat schon ein paar Spiele Erfahrung auf dem Buckel. Ich glaube, dass er das schnell wieder hinbekommt", sagte Nagelsmann.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG könnte Mané in der Bundesliga noch gegen Union Berlin und den VfB Stuttgart wertvolle Spielminuten sammeln. In 23 Pflichtspielen für den FC Bayern bis zu seiner Verletzung waren dem Angreifer elf Tore gelungen.