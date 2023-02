Rückkehr zum FC Bayern? Nübel ist "offen für alles"

Der Torhüter gewinnt in der Europa League mit 3:2 bei Bayer Leverkusen - und spricht anschließend über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern: "Wir werden sehen, was für mich am besten ist."

17. Februar 2023 - 17:59 Uhr | Maximilian Koch