Angstgegner ohne Schreckgespenst: Sommers spezielle Rückkehr nach Gladbach

Die magere Bilanz der Bayern gegen die Gladbacher lag vor allem an ihm: Yann Sommer. Nach seinem Winter-Wechsel kehrt der Schweizer erstmals zurück in den Borussia-Park. "Das wird echt merkwürdig."

München - Motivationsbotschaften liebt Julian Nagelsmann. Der Bayern-Trainer verpackt diese gerne in kurze, knackige Überschriften, die er den einzelnen Spielen gibt. Er schreibt sie auf ein großes Plakat, das er zu den Team-Sitzungen zur Vorbereitung auf den nächsten Gegner mitbringt: Vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker) stand auf dem Plakat: "Auch da san mia mia".

"Das ist ein ganz guter Slogan", sagte Nagelsmann am Freitag an der Säbener Straße und spielte auf die jüngste Geschichte der Duelle zwischen den Bayern und der Borussia an. Als einen Grund für die letzten vier nicht gewonnenen Spiele hintereinander führte Nagelsmann an, "wenn man ständig darüber spricht, wie schwierig es dort ist". Wider den Angstgegner-Mechanismus.

Im Hinspiel stellte Yann Sommer Bundesliga-Rekord auf

Der 35-Jährige analysierte kurz, warum er bisher keines seiner Duelle als Bayern-Coach mit den Gladbachern gewinnen konnte. "Letztes Jahr haben wir keine guten Spiele gemacht", meinte Nagelsmann und untertrieb angesichts der 0:5-Klatsche im DFB-Pokal im Oktober 2021 und den beiden Liga-Partien (1:1/1:2).

"Im Hinspiel haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, da haben wir viele Chancen liegengelassen. Wir haben einen klaren Fehler gemacht, das war das 0:1." Endstand 1:1. Was an einem Mann lag: An Yann Sommer, der mit 19 abgewehrten Torschüssen einen Bundesliga-Rekord aufstellte und von der Abendzeitung aufgrund der Wahnsinnsleistung "Jahrhundert-Sommer" getauft wurde. Mittlerweile hat Bayerns Schreckgespenst mit Torwarthandschuhen (sieben Siege, vier Remis, nur sechs Niederlagen gegen die Münchner) die Seiten gewechselt.

Nur etwas mehr als vier Wochen nach seinem ersten Training an der Säbener Straße, der Wechsel für rund acht Millionen Euro (plus mögliche Boni) wurde am 19. Januar vollzogen, kehrt Sommer in den Borussia-Park zurück. "Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen. Sie werden besonders motiviert sein, gegen mich zu treffen", sagte Sommer, "das wird natürlich echt merkwürdig. Ich kenne dieses Team und diesen Verein in- und auswendig. Es wird ein besonderer Moment, als Gast in den Borussia-Park einzulaufen - als Gegner." Trotz des Wechsels zu Bayern mitten in der Saison werden Respekt und Anerkennung für Sommer böse Pfiffe übertönen, erwartet man in Gladbach. "Yann hat bei uns achteinhalb Jahre hervorragende Leistungen gebracht", betonte Sportchef Roland Virkus an die Ära Sommer und kündigte an: "Wir werden ihn vor dem Spiel entsprechend würdigen und offiziell verabschieden. Ich bin mir sicher, dass sich auch unsere Fans darauf freuen."

"Yann ist ein fantastischer Charakter und passt wunderbar zu Bayern"

Blumen im übertragenen Sinne gab es in den letzten Tagen sträußeweise für Sommer (34), vor allem nach dem er beim 1:0 in der Champions League in Paris seine bisher beste Leistung im Bayern-Trikot gezeigt hat. Nagelsmann ist "sehr froh", Sommer als Ersatz für den verletzten Kapitän Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) zu haben. "Yann ist ein fantastischer Charakter und passt wunderbar zu Bayern", schwärmt Ehrenpräsident Uli Hoeneß und freute sich über den Winter-Coup mit Sommer samt Vertrag bis 2025: "Es ist ein Glück für Bayern, dass er zur Verfügung stand und wir ihn kriegen konnten."

Das pikante Wiedersehen mit Ex-Klub Gladbach wird "eine besondere Partie" für Sommer, so Nagelsmann, "aber er wird damit gut zurechtkommen. Er ist keine 18 mehr und wird ein gutes Spiel machen". Erstmals für Bayern - nicht gegen Bayern.