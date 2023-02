Stolpergefahr nach vier Siegen in Folge: Der FC Bayern muss zum Angstgegner Gladbach

Gegen Borussia Mönchengladbach tut sich der FC Bayern immer schwer. Können die Münchner den Angstgegner mit Yann Sommer im eigenen Tor besiegen?

München – Der FC-Bayern-Express rollt wieder nach Stotterstart. Zumindest die Ergebnisse stimmten in den vergangenen Partien. Am Samstag geht es allerdings zum absoluten Angstgegner Borussia Mönchengladbach (15:30 live bei Sky und im AZ-Liveticker).



Immerhin eine gute Nachricht: Der Mann, der den FC Bayern in den Gladbach-Spielen oft zur Verzweiflung gebracht hat, steht jetzt im eigenen Tor. Yann Sommer bekommt zudem eine würdige Verabschiedung.

FC Bayern gegen Gladbach: "Highlight-Spiel" am Niederrhein

Für viele Bundesligisten ist das Duell gegen den Rekordmeister oft als Bonus-Spiel abgetan. Davon will Gladbach-Coach Daniel Farke vor dem Kick aber nichts wissen. Am Niederrhein tauft man das Duell fix in "Highlight-Spiel" um. "Die Mannschaft hat in der Vergangenheit schon gezeigt, wie man gegen solche Mannschaften punktet", so Farke – recht hat er.

Gladbach ist der Angstgegner vom FC Bayern München

Schaut man auf die Statistik der letzten elf Jahre, so zeigt sich, dass kein anderer Verein gegen den FC Bayern so viele Punkte holte wie Borussia Mönchengladbach.



29 in der Zahl plus ein wild gefeierter 5:0-Sieg im DFB-Pokal. Der letzte Bayern-Sieg gelang im Mai 2021. Achtung Stolpergefahr!

Yann Sommer hütet jetzt das Bayern-Tor – ein Vorteil?

Natürlich geht es beim Thema Angstgegner auch um Yann Sommer. Der Ex-Gladbacher hütet mittlerweile beim FC Bayern das Tor. Ein Vorteil? Für wen?



Ganze neun Mal konnte er die Bayern mit seinem Ex-Team schon besiegen, dem gegenüber stehen vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Darunter auch die spektakuläre Partie, in der er 19 Torschüsse in der Allianz Arena entschärfte. Das war zuvor niemandem gelungen.

"Der Sommer macht gegen uns immer das beste Spiel der Saison", sagte Thomas Müller damals zur Leistung. Jetzt kann er sich auf der anderen Seite beweisen.

Keine Klausel im Sommer-Vertrag gegen Gladbach

Am Samstag gibt es vor dem Anpfiff eine Verabschiedung und kein böses Blut für den Keeper. "Das ist der Stil von Borussia Mönchengladbach", sagt Sportdirektor Roland Virkus.

Er verriet zudem, dass es keine Klausel im Vertrag gibt, die einen Einsatz von Yann Sommer im Spiel verbieten. Für den FC Bayern ist alles angerichtet, um den Angstgegner-Fluch zu brechen.