Lucas Hernández: Vom 80-Millionen-Mann des FC Bayern zum Münchner Kindl

80-Millionen-Mann Lucas Hernández kommt nun immer mehr beim FC Bayern an. Er spricht ein wenig Deutsch – und erwartet Nachwuchs.

München - Diese Überraschung war gelungen. Der Franzose Lucas Hernández, Spitzname im Team Lukki, der ebenso fließend Spanisch spricht, beantwortete die erste Frage während der Online-Fragerunde vor der Abreise der Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch beim FC Villarreal (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) auf Deutsch – und das sehr ansprechend.

"Wir werden unseren Gegner nicht unterschätzen, wollen natürlich beide Spiele gewinnen", erklärte der 26-Jährige, der 2019 von Atlético Madrid an die Säbener Straße gewechselt war, und betonte: "Wir wollen in die nächste Runde einziehen und so weit wie möglich kommen in der Champions League." So weit, so logisch.

Alphonso Davies vor Comeback gegen Villarreal

Nachdem Hernández das Podium der Pressekonferenz verlassen hatte, kam kurz darauf Cheftrainer Julian Nagelsmann und hatte eine noch größere Überraschung parat: Linksverteidiger Alphonso Davies steht erstmals in diesem Kalenderjahr im Kader und könnte sogar von Beginn an auflaufen.

Die letzten Tests nach seiner Herzmuskelentzündung, die als Folge einer Corona-Infektion beim Kanadier Mitte Januar festgestellt worden war, seien "positiv und ohne jeglichen Befund verlaufen", sagte Nagelsmann. Ein Startelf-Einsatz zum Kader-Comeback sei "im Bereich des Möglichen".



Lucas Hernández: Sehr wertvolles Kadermitglied des FC Bayern

Ob Hernández, im Grunde als Linksverteidiger vorgesehen, von der Nachricht schockiert war? Konnte man nicht mehr erfahren. Wahrscheinlicher ist, dass Davies als Joker vorgesehen ist, dann hätte Nagelsmann die Option, ihn als Schienenspieler einzusetzen und das System umzustellen.

In der Innenverteidigung dürfte der von einem Muskelfaserriss genesene Niklas Süle nach seinem Kurzcomeback in Freiburg neben Dayot Upamecano beginnen.

Heißt für Hernández: Noch mal ab nach ganz links bevor er seinen Platz als linker Innenverteidiger wieder einnehmen könnte, wenn Davies endgültig spielfit ist. Der französische Weltmeister von 2018 gilt nicht nur wegen seiner wachsenden Deutschkenntnisse als sehr wertvolles Kadermitglied, hat sein Standing und seine Relevanz durch konstante Leistungen gesteigert. Auf Spanisch sagte er: "Ich passe mich immer besser an die Mannschaft und den Verein an, habe sehr viel Selbstvertrauen, fühle mich immer besser hier und bin sehr glücklich."

Lucas Hernández: "Wollen die Champions League noch einmal gewinnen"

Auch weil Hernández demnächst zum zweiten Mal Vater wird. Seine Frau Amelia Ossa Llorente erwartet nach Martin (geboren 2018) das zweite gemeinsame Kind. Die Vorfreude ist enorm, "da so eine Geburt einer der schönsten Momente im Leben ist", so Hernández. Im Klubfußball ist es der Gewinn der Champions League. 2020 war er dabei, aber als Ersatzspieler nicht so richtig beteiligt. "Wir alle wollen die Champions League noch einmal gewinnen. Das ist unser Hauptziel. Hoffentlich schaffen wir es", sagte er der spanischen Sporttageszeitung "AS".

Mit der Ablösesumme von 80 Millionen ist der Linksfuß der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte der Bayern und damit natürlich auch in der Historie der Bundesliga. Ein Etikett, das auch lähmen kann. Als es nicht lief und Kritik aufkam, beschäftigte er sich trotz seines Vertrages bis 2024 auch mit einem vorzeitigen Abschied aus München. "Das ist etwas, das dir immer wieder in den Sinn kommt, wenn du bestimmte schwierige Momente durchmachst. Du fragst dich, ob du bleiben willst oder nicht."

Passé. "Ich möchte die fünf Jahre, für die ich unterschrieben habe, erfüllen, weil ich sehr glücklich, sehr integriert bin und fühle, dass alle auf meiner Seite stehen. Egal ob Mitspieler, Trainerstab oder Manager."