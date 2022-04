Nach Herzmuskelentzündung: Alphonso Davies gegen Villarreal wieder im Kader des FC Bayern

Alphonso Davies steht dem FC Bayern nach seiner Herzmuskelentzündung gegen Villarreal wieder zur Verfügung. Coach Julian Nagelsmann denkt sogar über einen Startelf-Einsatz des Linksverteidigers nach.

München – Der FC Bayern kann im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) wieder auf Alphonso Davies zurückgreifen.

"Phonzie wird wieder dabei sein, er ist ohne jeglichen Befund, sodass er auch wieder von Beginn an spielen könnte. Das ist im Bereich des Möglichen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. Der 21-Jährige hat wegen Herzproblemen in Folge einer Corona-Erkrankung 2022 noch kein Pflichtspiel bestritten.

Verzichten muss Nagelsmann gegen Villarreal und für voraussichtlich vier Wochen auf Corentin Tolisso. Der Franzose hat sich in Freiburg (4:1) abermals einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt bereits zum vierten Mal in dieser Saison wegen einer ähnlichen Blessur aus.

Nagelsmann über Tolisso: "Er ist fertig mit der Welt"

"Er ist fertig mit der Welt", sagte Nagelsmann, "und das ist verständlich. Er hatte viele Ausfalltage, hat einen auslaufenden Vertrag, es tut mir leid für ihn." Tolisso sei in die Heimat nach Frankreich gereist, um "Mut und Kraft zu schöpfen".

Außerdem fallen Eric Maxim Choupo-Moting (Corona) und Bouna Sarr aus. Der Senegalese klagt seit seiner Rückkehr vom Afrika-Cup über Probleme mit der Patellasehne, die aktuell wieder stärker geworden sind.