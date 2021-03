Löw macht Müller die EM-Tür auf: Wie andere Rückhol-Aktionen beim DFB gelaufen sind

"Besondere Umstände": Joachim Löw hat nun für Thomas Müller & Co. die Tür zur EM ein Stück weit aufgemacht. Ob sich so eine Rückholaktion am Ende auch für beide Seiten lohnt? Ein Blick der AZ in die DFB-Vergangenheit.

02. März 2021 - 10:05 Uhr | Krischan Kaufmann