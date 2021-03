FC Bayern: Am freien Tag - Thomas Müller legt Extraschicht ein

Thomas Müller schuftet vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund weiter für seine Top-Form: Am eigentlich trainingsfreien Montag legte der Angreifer des FC Bayern an der Säbener Straße eine Extra-Einheit ein.

Will nach seiner Corona-Infektion wieder in Topform kommen: Thomas Müller.

München - Beim 5:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln am Samstag zeigte sich Thomas Müller nach überstandener Corona-Infektion gleich wieder in Topform. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der 64. Minute bediente der 31-Jährige Robert Lewandowski, der souverän zum 3:1 vollendete.

Thomas Müller gegen Borussia Dortmund in der Startelf?

Ausruhen will sich Müller trotz seiner guten Leistung als Joker allerdings nicht, im Gegenteil: Am kommenden Wochenende steht der Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund an (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) – da will der Ur-Bayer schließlich wieder in der Startelf stehen.

Um für den Kracher gegen den BVB fit zu sein, legte der Weltmeister von 2014 zum Wochenstart bei strahlendem Sonnenschein eine Extraschicht ein. Während seine Teamkollegen den trainingsfreien Montag zur Regeneration nutzten, absolvierte Müller zusammen mit Bayerns Fitness-Guru Holger Broich eine Einheit mit Pass- und Koordinationsübungen sowie Torabschlüssen.