Lissabon oder Villarreal: Bayerns Super-Serie hat auch ihre Tücken

Zum dritten Mal kommt Bayern mit weißer Weste durch die Gruppenphase: 2020 haben sie den Pott geholt, vergangene Saison kam das Aus bereits im Viertelfinale.

Makellos in der Gruppenphase und am Ende Henkelpott-Hochhalter: derFC Bayern in der Saison 2019/2020.

München - Gruppenphase kann Julian Nagelsmann. Das steht fest. 14 Vorrundenspiele der Champions League hat der 35-Jährige nun am Stück gewonnen: zwei mit RB Leipzig, zwölf mit dem FC Bayern - also alle.

Damit steht Nagelsmann auf einer Stufe mit Louis van Gaal, dem 14 Siege in Folge zwischen 1999 und 2009 mit dem FC Barcelona und den Bayern gelangen.

Makellos in der Gruppenphase und am Ende das Aus im Viertelfinale: Die Bayern scheiterten vergangene Saison am FC Villarreal. © S. Hoppe/dpa

In einem warmen Mantel aus 18 Punkten kann Nagelsmann in der Königsklasse überwintern - bis zum Beginn der K.o.-Runde mit einem Auswärtsspiel im Achtelfinale (Auslosung des Gegners am Montag).

Was nützt es, wenn im Spätherbst alles fließt und dann im Frühjahr doch den Bach runtergeht?

"Wir wollen den Schwung mitnehmen", sagte der Bayern-Trainer nach dem 2:0 gegen Inter Mailand zum Abschluss der souverän gewuppten Gruppenphase mit sechs Siegen und 18:2 Toren. Seit ihrer Gründungssaison 1992/1993 befindet sich die Königsklasse aktuell in ihrer 31. Auflage.

Die Bayern, Ausgabe 2022/2023, sind die elfte Mannschaft, die makellos durch die Vorrunde geflogen ist. Wie zuvor bereits unter Niko Kovac und dessen Nachfolger Hansi Flick 2019/2020 - und vergangene Saison unter Nagelsmann.

Doch was nützt es, wenn im Spätherbst alles fließt und dann im Frühjahr doch den Bach runtergeht? Kann man einen guten Lauf über mehrere Monate konservieren, ein Leistungshoch einfrieren? Antwort: Der Hans(i), der kann's. Beim Julian steht der Beweis noch an.

"Ich bin guter Dinge, dass wir den Geist, der in der Gruppe herrscht, mit ins neue Jahr nehmen können", sagt Coach Nagelsmann über seine Bayern um Gnabry, Choupo-Moting, Gravenberch und Davies (von links). © IMAGO/Sven Simon

Wird's wie einst in Lissabon? Im Herbst 2020 gewannen die Bayern sämtliche Gruppenspiele gegen Roter Stern Belgrad, Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus - drei der sechs Siege gingen noch auf Kovacs Konto. Im Achtelfinale wurde der FC Chelsea demontiert - mit 3:0 im Februar in London und nach der Pandemie-bedingten Unterbrechung mit 4:1 im August in München.

Hansi Flick: Erinnerungen an den Improvisationskünstler

Für das erstmals (und wohl letztmals) ausgetragene Final-8-Turnier in Lissabon brachte Flick sein Team auf den Punkt in Form. Am Ende hielt man den Champions-League-Pott in den Händen. Mit elf Siegen aus elf Spielen.

Der Flick-Flow überstand sogar eine Trainings- und Spielpause von mehreren Wochen, der heutige Bundestrainer ist ein Improvisationskünstler.

Hätte es ohne das Aus gegen Villarreal keine Transfer-Offensive gegeben?

Oder wird's wie gegen Villarreal? Nach Nagelsmanns perfekter Gruppenphase 2021/22 (sechs Erfolge gegen Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew kamen die Bayern gegen RB Salzburg weiter (1:1 und 7:1). Dann folgte der Schock gegen den spanischen Underdog FC Villarreal und das Viertelfinal-Aus mit 0:1 und 1:1.

Der Bayern-Trainer sprach es am Dienstagabend selbst an: "Letzte Saison haben wir auch eine gute Gruppenphase gespielt und dann eine nicht so gute K.o.-Runde." Milde formuliert. Es hinterblieb eine Narbe namens Villarreal in Nagelsmanns frischem Gesicht aus der Debütsaison. Andererseits: Zur kostspieligen Transfer-Offensive des Sommers (de Ligt, Mané, Tel, Gravenberch und Mazraoui) hätten sich die Bosse ansonsten wohl nicht durchringen können.

Welche Ausfahrt nehmen die Bayern also im Frühjahr 2023? Die Serie von sieben Pflichtspiel-Erfolgen will man mit drei Bundesliga-Siegen bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr), gegen Werder Bremen (Dienstag) und dann auf Schalke (12.11.) ausbauen. Erfahrungen mit einer Winter-WM und der deshalb längsten Winterpause aller Zeiten (über zwei Monate) hat noch niemand. Nagelsmann machte einen auf Optimisten: "Ich bin guter Dinge, dass wir den Geist, der in der Gruppe herrscht, auch mit ins neue Jahr nehmen können."

Für den Lissabon-Effekt und gegen einen Villarreal-Unfall sprechen: die Erfahrungen, die Nagelsmann bereits machen, die Krisen, die er überstehen musste. Dazu der ausgeglichene, gereifte Kader, der auch ohne Führungsspieler und Leistungsträger wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané und Lucas Hernández funktioniert.

Nagelsmann selber nannte es "ein gutes Gefühl, wenn du weißt, dass du wechseln kannst und keinen Qualitätsverlust hast". Von Toptorjäger Eric Maxim Choupo-Moting ganz zu schweigen.