King, der Flügelkönig: Coman zeigt das, was Sané derzeit fehlt

Coman bereitet gegen Leipzig alle drei Tore vor und wird von Flick geadelt. "Das ist das Niveau, das wir uns von allen wünschen".

München - Kingsley Coman war in jeder Hinsicht der herausragende Bayern-Spieler im Gipfel gegen Leipzig (3:3), auch bei der Geschwindigkeitsmessung. In einer 30er-Zone wäre der Franzose trotz Abzug der Toleranzgrenze geblitzt und bestraft worden. 35,9 km/h wurden bei Coman gemessen, er war damit der schnellste Spieler des Spieltags und stellte darüber hinaus einen ligaweiten Saisonrekord auf. Speeedyyyyy!

King Coman, der Bayern-Raser. Der 24-Jährige verdiente sich im Topspiel noch einige andere Spitznamen. Denn er war mit drei Vorlagen bei allen drei Toren der entscheidende Offensivakteur.

King Coman, der Flügelkönig und Flankengott

"Wir haben vier Außenstürmer, die eine sehr gute Qualität haben", sagte Trainer Hansi Flick: "Im Moment ist Kingsley Coman der, der Akzente setzt, der Tore macht, der Torgefahr ausstrahlt, der Treffer vorbereitet, der einen guten Blick für den Raum hat. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht."

Flick ging sogar noch weiter und erklärte Coman zum Vorbild für die anderen Außenstürmer Serge Gnabry. Leroy Sané und Douglas Costa: "Das ist das Niveau, das wir von allen wünschen."

Flick über Sané: "Es ist ganz normal, dass er noch Zeit braucht"

Sané, der überraschend anstelle von Gnabry in der Startelf stand, durfte sich angesprochen fühlen. In der 64. Minute wurde der Star-Neuzugang der Münchner ausgewechselt, zuvor hatte er keine Impulse setzen können. Chance vertan.

"Bei Leroy muss man einfach noch mal die Hintergründe nach vorne stellen", erklärte Flick bereits vor der Partie: "Er hatte letztes Jahr eine schwere Verletzung. Beim Spiel in Hoffenheim hat er sich dann noch mal verletzt. Daher ist es ganz normal, dass er Zeit braucht. Aber das, was ich aktuell im Training sehe, ist einfach gut. Das ist die Entwicklung, die ich sehen will. Es ist auch nicht immer ganz einfach, sich in einen neuen Verein zu integrieren."

Sané: Kein einziger Torschuss gegen Leipzig

Aber: Sané schafft es noch nicht konstant, die guten Trainingsleistungen aufs Spielfeld zu übertragen. Gegen Leipzig hatte Sané nur 31 Ballkontakte, kein einziger Torschuss wurde bei ihm notiert. Sanés Passquote lag bei 83 Prozent, die Hälfte seiner Zweikämpfe gewann er.

Als Flick Gnabry für Sané ins Spiel brachte, war der Neuzugang von Manchester City zunächst richtig bedient. Nach dem Abklatschen mit dem Coach ging er Richtung Tribüne, wo die Ersatzspieler saßen.

Gnabry brachte mehr Schwung ins Spiel

Dann dreht er um und marschierte in die Kabine. Kurze Zeit später kehrte er mit warmen Trainingsklamotten zurück und schaute sich die restliche Spielzeit an.

Dort sah er, wie Gnabry sofort deutlich mehr Schwung ins Spiel brachte. Und wie Coman Thomas Müllers 3:3 mit einer perfekten Flanke vorbereitete.

Coman hat unter Flick seine Effizienz gesteigert

Auffällig: Seit Flick Trainer ist, hat Coman seine Effizienz erheblich gesteigert. Drei Assists waren dem Franzosen zuvor nur ein Mal gelungen: im März 2016 beim 5:0-Erfolg gegen Bremen. "Wie er den letzten Pass spielt oder auch die Flanke zu Thomas, das sind die Qualitäten, die er hat", schwärmte Flick. Auch Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann zollte seinen Respekt- "Der Ball ist einfach gut geschlagen", kommentierte der RB-Coach die Flanke zum 3:3-Endstand.

In zwölf Pflichtspielen dieser Saison war Coman bereits an zwölf Toren direkt beteiligt (fünf Tore, sieben Vorlagen). Es scheint so, als hätte Coman der siegbringende Treffer im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain extrem beflügelt. An seiner Form dürfen sich nun alle Bayern-Flügelspieler orientieren.