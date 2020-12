Kingsley Coman glänzt erneut: Hansi Flick mit Ansage an restliche Flügelspieler

Kingsley Coman ist aktuell in bestechender Form. Hansi Flick lobt den Franzosen nach der Partie und nimmt gleichzeitig Leroy Sané, Douglas Costa und Serge Gnabry in die Pflicht.

War mit den Leistungen von Sané und Co. gegen Leipzig nur bedingt zufrieden: Hansi Flick.

München - Kingsley Coman glänzte im Spitzenspitzel gegen RB Leipzig als Assist-Geber. Der Franzose legte beim 3:3 in der Allianz Arena alle drei Tore auf.

"Wie er den letzten Pass spielt oder auch die Flanke zu Thomas, das sind die Qualitäten, die er hat", lobte Hansi Flick den 24-Jährigen nach der Partie.

Flick mit Sonderlob für Kingsley Coman

Gegen die Sachsen erhielt neben Coman auch Königstransfer Leroy Sané seine Chance von Beginn an. Im Laufe der Partie wurden noch Serge Gnabry und Douglas Costa für die Außenbahn eingewechselt.

Mit der Leistung der restlichen Flügelflitzer ist der Bayern-Coach derzeit nur bedingt zufrieden und machte den drei Spielern nach dem Topspiel eine Ansage: "Wir haben vier Außenstürmer, die eine sehr gute Qualität haben. Im Moment ist Kingsley Coman der, der Akzente setzt, der Tore macht, der Torgefahr ausstrahlt, der Tore vorbereitet, der einen guten Blick für den Raum hat. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist das Niveau, das wir uns von allen wünschen."

Sané zuletzt nach blassen Vorstellungen ausgewechselt

Klare Worte von Hansi Flick. Vor allem Sané blieb zuletzt deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Sowohl gegen Atletico Madrid als auch gegen Leipzig wurde der deutsche Nationalspieler nach jeweils blassen Vorstellungen ausgewechselt.

Coman, der mit 35,89 km/h gegen RB nebenbei einen Speed-Rekord in der laufenden Saison aufgestellt hat, ist derzeit der mit Abstand effektivste Außenspieler des FC Bayern. In den vergangenen drei Bundesliga-Spielen bereite der französische Nationalspieler vier Tore vor und erzielte selbst zwei Treffer selbst. Auch in der Champions League gegen RB Salzburg avancierte der Franzose Ende November mit einem Tor uns einem Assist zum Matchwinner.