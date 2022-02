"Haarsträubende Fehler": Nagelsmann erwartet von Top-Talent Nianzou den nächsten Schritt

Tanguy Nianzou kommt unter Julian Nagelsmann noch nicht zum Zug. Auf der Pressekonferenz nannte der Trainer des FC Bayern die Gründe.

München – Tanguy Nianzou gilt als großes Abwehrtalent beim FC Bayern. "Er hat immer wieder Momente, wo er herausragende Pässe ins Mittelfeld spielt und eine gute Spieleröffnung hat", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Allerdings ist der Bayern-Coach mit der Entwicklung des 19- jährigen Youngster nicht ganz zufrieden, am Freitag ging er mit dem Franzosen hart ins Gericht. "Er ist ein Talent. Aber er ist jetzt keine 18 mehr", so Nagelsmann. "Er macht immer wieder haarsträubende Fehler."

Nagelsmann: Nianzou geht zu viel Risiko in der Spieleröffnung

Für den 34-jährigen Fußball-Lehrer gilt: "Über der Leistung muss immer die Verlässlichkeit stehen." Diese Eigenschaft fehle Nianzou "noch ein bisschen, das liegt natürlich auch am mangelnden Rhythmus". In dieser Bundesliga-Saison kam der Innenverteidiger erst elf Mal zum Einsatz, lediglich in einer Partie stand er in der Startelf.

"Es ist immer eine gewisse Gratwanderung. Er hat ein ganz großes Gut, das ist die Aggressivität, der unbedingte Wille zu verteidigen. Bei der Eröffnung muss er noch einen Tick weniger Risiko gehen", führte Nagelsmann weiter aus.

Nagelsmann: Fehler werden als Defensivspieler "direkt bestraft"

Die Startschwierigkeiten des Franzosen, der im Sommer 2020 mit 18 Jahren von Paris nach München wechselte, sieht der Bayern-Coach auch in seiner Position begründet: "Als junger Spieler ist der Schritt zu den Profis als Offensivspieler vielleicht einen Tick einfacher, weil die Fehler dort nicht direkt bestraft werden."

In seiner ersten Spielzeit beim deutschen Rekordmeister kam Nianzou auch aufgrund mehrerer Verletzungen nur auf sechs Kurzeinsätze in der Bundesliga. Auch in dieser Saison kommt er an den Innenverteidiger-Kollegen Niklas Süle, Dayot Upamecano und Lucas Hernández bisher noch nicht vorbei. "Er muss die Verlässlichkeit reinkriegen, dann wird er die nötige Spielzeit bekommen", so Nagelsmann. Die nächste Chance sein Können unter Beweis zu stellen, bietet sich womöglich am Samstag bei Aufsteiger VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker), wenngleich, wohl erneut nur als Ergänzungsspieler . . .