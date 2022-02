Tore gegen Bochum garantiert: FC Bayern kann Bundesliga-Rekord einstellen

Der FC Bayern zeigte sich gegen den VfL Bochum zuletzt in Torlaune. Am Samstag winkt die Einstellung einer eigenen Bestmarke.

München – Der Blick auf die Anzeige-Tafel in der Allianz Arena war im vergangenen September eindeutig: Mit einem 7:0-Erfolg schickte der FC Bayern den VfL Bochum wieder zurück in den Pott.

Am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) treffen nun beide Teams erneut aufeinander. Kommt es wieder zu einer Gala der Münchner?

FC Bayern winkt Einstellung der eigenen Bestmarke

Gut möglich, denn in der Vergangenheit zeigte sich der deutsche Rekordmeister gegen die Bochumer stets in Torlaune. In jedem der sechs jüngsten Bundesliga-Aufeinandertreffen mit den Ruhrpottlern schoss der FC Bayern mindestens drei Tore.

Gelingen der Nagelsmann-Elf auch am Samstag an der Castroper Straße drei Treffer, würden die Münchner einen Bundesliga-Rekord einstellen. Bayern selbst durfte gegen Fortuna Düsseldorf insgesamt in sieben Bundesliga-Partien in Folge über mindestens drei Tore jubeln.

Knüpfen die Bayern an die Form der vergangenen drei Auswärtsspiele in der Bundesliga an, in denen Robert Lewandowski und Co. jeweils mindestens vier Mal trafen, sollte die nächste Bestmarke kein Problem sein...