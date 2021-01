Glück- und torlos: Wann platzt endlich der Knoten bei Serge Gnabry?

Seit nunmehr 580 Minuten ist Bayern-Star Serge Gnabry ohne eigenes Tor – ein neuer Negativ-Rekord! Platzt gegen Gladbach endlich der Knoten?

München - Nicht nur Benjamin Pavard scheint sich derzeit im Formtief zu befinden, auch bei Serge Gnabry läuft es derzeit so gar nicht rund! Am vergangenen Wochenende, beim 5:2 gegen Mainz, hat sich der 25-Jährige nicht nur eine schmerzhafte Schienbeinprellung zugezogen, sondern sogar einen persönlichen Negativ-Rekord eingestellt.

Der Offensivspieler ist mittlerweile seit 580 Minuten ohne eigenen Treffer, sein letztes Tor erzielte er beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln am 31. Oktober. Gnabrys Torflaute zieht sich inzwischen über acht Spiele hin. Dermaßen glücklos vor dem gegnerischen Tor war der Nationalspieler zuletzt im Jahr 2019 geblieben, damals waren es 535 Torlos-Minuten.

Gnabry noch ohne Tor in der Champions League

Dabei hat die Saison für Gnabry so vielversprechend angefangen: Beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 (8:0) erzielte er direkt einen Hattrick. Doch danach nahm die Angriffswucht immer weiter ab, lediglich besagter Treffer in Köln kam hinzu. Daneben kommt Gnabry auf zwei Vorlagen in der Liga – eine davon ist jedoch lediglich das Foul an ihn am vergangenen Spieltag gegen Mainz, das zum Elfmeter führte.

Auch in den anderen Wettbewerben sieht es nicht unbedingt besser aus: Eine Vorlage in der Champions League gegen Lokomotive Moskau, ansonsten blieb Gnabry ohne direkte Torbeteiligung in der Königsklasse oder in den beiden Supercups.

AZ-Infos: Gnabry-Einsatz gegen Gladbach möglich

Was Hoffnung macht: Gnabrys Bilanz der vergangenen Spielzeit. Denn wie jetzt auch stand der Angreifer in der Triple-Saison ebenfalls bei vier Treffern nach 14 Spieltagen. Damals verteilten sich die Tore jedoch auf vier Spiele. Auch danach lieferte Gnabry vor dem gegnerischen Tor ab – wettbewerbsübergreifend landete er am Ende bei 23 Toren und 14 Vorlagen.

Möglicherweise platzt der Gnabry-Knoten schon am kommenden Freitag – dann geht es für die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker). Nach AZ-Informationen ist ein Einsatz des 25-Jährigen trotz der Prellung möglich.