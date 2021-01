Ticker zum Nachlesen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern - Endergebnis 3:2

Am Ende unterliegt der FC Bayern in einer wilden Partie bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2! Zwar gehen die Münchner früh in der Partie mit 2:0 in Führung, doch Hofmann gleicht mit einem Doppelpack für Gladbach aus. Florian Neuhaus schießt die Fohlen dann kurz nach der Pause in Führung. Die Bayern bleiben im zweiten Durchgang recht einfallslos und kommen nur selten zu Möglichkeiten.