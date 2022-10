Fit für die WM? So ist der Stand bei Manuel Neuer

Nagelsmann verrät, wann der Torhüter wieder spielen soll. Müller fällt erneut aus.

Weiter nur in der Zuschauer-Rolle: Manuel Neuer (M.).

München - Die Personalsorgen hören nicht auf beim FC Bayern: Neben Kapitän Manuel Neuer müssen die Münchner nun abermals auf Thomas Müller verzichten. Der Offensivstar hat einen Magen-Darm-Infekt und verpasst die Partie in Hoffenheim. Am Mittwoch im Champions League-Spiel beim FC Barcelona soll Müller aber wieder mitwirken.

Torhüter Neuer wird wegen seiner Schulterverletzung weder gegen Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) noch gegen Barça auflaufen können, wie Trainer Julian Nagelsmann erklärte. "Das ist eine blöde Stelle", sagte Nagelsmann über Neuers Probleme, er gehe aber "nicht davon aus, dass die WM in Gefahr ist" für den Keeper. "Er hat immer noch Schmerzen, da kann was Chronisches draus werden, das wollen wir auf jeden Fall verhindern."

Neuer-Comeback für das Mainz-Spiel geplant

Geplant sei ein Comeback gegen den FSV Mainz 05 am 29. Oktober. Das Spiel in Dortmund (2:2) sei für Neuer "zu früh" gekommen, gab er zu, es sei aber "eine gemeinsame Entscheidung" gewesen.

Für Neuer wird im vierten Pflichtspiel nacheinander Sven Ulreich das Tor hüten. Anstelle von Müller dürfte erneut der "neue" Bayern-Neuner Eric Maxim Choupo-Moting in der Startelf stehen. "Durch den Ausfall von Thomas wäre es gut, wenn er spielen kann", sagte Nagelsmann, der 33-Jährige habe nach seinem zweiten Spiel von Beginn an in Augsburg (5:2) "keine Müdigkeitserscheinungen" gezeigt. Kingsley Coman wird ins Team rotieren.

Das Duell mit seinem Ex-Klub sei für ihn "ein besonderes Spiel", sagte Nagelsmann, Hoffenheim sei "ein Herzensklub von mir, ich habe dort Freunde fürs Leben kennengelernt". Unter Trainer André Breitenreiter spiele die TSG "sehr gut, sehr stabil. Sie haben sehr gute Abläufe mit Ball, spielen mit viel Mut hinten raus und sind eine Mannschaft, die gut zockt. Da muss man extrem scharf sein."