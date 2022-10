FCB vs. BVB – Diese Fakten sprechen für einen Bayern-Sieg

Am Samstagabend ist in der Bundesliga wieder Klassiker-Zeit. Im Topspiel des 9. Spieltag treffen Borussia Dortmund und der FC Bayern im Signal Iduna Park aufeinander. Betrachtet man die jüngste Vergangenheit, spricht vieles für einen Sieg der Münchner.

München - Am Samstagabend (18.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) kommt es zum ersehnten deutschen Klassiker zwischen dem Deutschen Meister und dem Vizemeister der vergangenen Saison oder kurz FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass keines der beiden Teams bei diesem Aufeinandertreffen einen der beiden ersten Tabellenplätzen belegt. Aktuell rangieren die Münchner mit 15 Zählern auf dem dritten Platz direkt vor den punktgleichen Dortmundern auf Rang 4.

Bayern schießt sich vor dem Klassiker aus seiner Minikrise

Nach dem 4:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen und dem 5:0-Sieg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen hat sich der deutsche Rekordmeister vorerst aus seiner Minikrise herausgeschossen und tritt mit breiter Brust im Dortmunder Signal Iduna Park an.

Und auch die Zahlen und Fakten der bisherigen Begegnungen sprechen eine klare Sprache für einen Sieg der Münchner. 131 Mal trafen der FC Bayern und Borussia Dortmund bisher wettbewerbsübergreifend aufeinander, 65 Spiele konnten die Münchner für sich entscheiden, 32 die Dortmunder. 34-mal trennte man sich unentschieden (Bundesliga: 106 Spiele, 52 Bayern-Siege, 25 BVB-Erfolge, 29 Remis). Gegen kein anderes Bundesliga-Team mussten die Dortmunder mehr Niederlagen kassieren und gegen keine andere Mannschaft blieb der BVB so oft ohne eigenen Treffer, wie gegen die Münchner (29-mal).

Und auch das Momentum spricht ganz deutlich für den FC Bayern. Von den letzten zehn Bundesliga-Begegnungen konnten die Münchner ganze neun Spiele für sich entscheiden, mit einem deutlichen Torverhältnis von 34:11. Der letzte Liga-Sieg der Dortmunder liegt fast vier Jahre zurück. Am 11. Spieltag der Saison 2018/19 konnten die Dortmunder am 10.November 2018 einen 3:2-Heimsieg feiern.

Acht Pflichtspielsiege der Bayern gegen Dortmund in Serie

Rechnet man den DFL-Supercup mit ein, dann feierten die Bayern gegen Dortmund zuletzt acht Pflichtspielsiege in Folge. Nur gegen den HSV gab es zwischen 1982 und 1985 einen ähnlich lange Pleitenserie im Profifußball.

Was noch für die Bayern spricht: Gegen keine andere Bundesligamannschaft treffen die Münchner häufiger als gegen Borussia Dortmund. Seit einer 0:1-Niederlage am 19. November 2016 konnte der deutsche Rekordmeister in den folgenden elf Bundesliga-Aufeinandertreffen immer mindestens einen eigenen Treffer erzielen, insgesamt waren es in diesem Zeitraum 38 Tore, gegen kein anderes Team zeigten sich die Münchner treffsicherer.

Kingsley Coman ist beim FC Bayern die eingebaute Sieggarantie bei Spielen gegen den BVB. Der junge Franzose hat bisher alle seine neun Duelle in der Bundesliga gegen Dortmund gewonnen. In der Geschichte der Bundesliga bestritt bisher kein anderer Spieler dieses Duell so häufig und gewann immer. Coman hält damit außerdem die Rekorde für die längste Siegesserie eines Spielers im deutschen Klassiker sowie die meisten Einsätze in dieser Begegnung ohne Niederlage (gemeinsam mit Carsten Jancker und Thorsten Fink). Ob Coman allerdings am Samstag gegen den BVB nach seinem jüngst auskurierten Muskelfaserriss bereits wieder zum Einsatz kommt, ist noch fraglich.

BVB vs. FCB - ein Spiel mit Torgarantie

Dass sich der FC Bayern und Borussia Dortmund nach 90 Minuten torlos trennen werden, scheint sehr unwahrscheinlich. Vor der 0:1-Pleite der Münchner gegen den FC Augsburg am 7.Spieltag trafen die Münchner in 87 Bundesliga-Partien in Folge mindestens einmal. Und auch die Dortmunder zeigten sich im Signal Iduna Park lange treffsicher. In jedem der vergangenen 38 Heimspiele konnten die BVB-Fans mindestens einen Treffer bejubeln. Gelingt dies auch am Samstag gegen den FC Bayern, dann würden die Schwarzgelben ihren eigenen Vereinsrekord aus den Jahren 2018 bis 2022 überbieten.

Vieles spricht auch dafür, dass die mitgereisten FCB-Fans bereits binnen der ersten 45 Minuten Grund zum Jubeln haben werden. In der laufenden Saison konnten die Münchner von ihren bisher 23 Saisontreffen ganze 16 davon in der ersten Halbzeit erzielen. Mit dieser Leistung stellte der deutsche Rekordmeister seinen eigenen Rekord aus der Vorsaison ein, als er ebenfalls an den ersten acht Spieltagen 16-mal im ersten Durchgang erfolgreich war.