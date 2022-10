Auch Borusssia Dortmund schießt sich fürs Topspiel warm: Der erste Härtetest des FC Bayern folgt am Samstag

Der FC Bayern hat sich mit zwei deutlichen Siegen zuletzt aus der Krise geschossen. Doch mit Borussia Dortmund wartet im Topspiel die erste richtige Bewährungsprobe für die Elf von Julian Nagelsmann.

München - Das war die perfekte Antwort auf die 5:0-Gala des FC Bayern gegen Viktoria Pilsen: Am Mittwochabend gewann Borussia Dortmund ebenfalls in der Champions League mit 4:1 auswärts beim FC Sevilla.

Die immer lauter gewordenen Zweifel nach der 2:3-Niederlage in Köln an Mentalität, Konzentration oder Spielanlage des BVB sind somit vorerst beseitigt.

Leverkusen und Pilsen waren "dankbare Aufbaugegner"

Nicht nur die Münchner feierten eine mehr als gelungene Generalprobe für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) im Signal Iduna Park – auch die Dortmunder sind bereit für den ersten richtigen Härtetest nach der Krise des deutschen Rekordmeisters.

Nach vier Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg feierten die Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen (4:0) und Pilsen zwar zwei deutliche Siege, allerdings seien dies eher "dankbare Aufbaugegner" gewesen. So jedenfalls die Einschätzung des TV-Experten Thomas Helmer im "kicker". Leverkusen, Tabellenvorletzter der Bundesliga, hat auf die sportliche Krise nun reagiert. Am Donnerstag wurde der ehemalige Bayern-Spieler Xabi Alonso als Nachfolger für den am Vortag entlassenen Cheftrainer Gerardo Seoane vorgestellt.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Ein Duell auf Augenhöhe

Der tschechische Königsklassen-Teilnehmer Pilsen habe schlichtweg nicht die Klasse der Bayern und ist aktuell mit null Punkten Tabellenschlusslicht der Champions-League-Gruppe C. "Dieser Vergleich mit dem BVB ist der Maßstab", erläuterte Helmer weiter.

Es wird eine Standortbestimmung für die Elf von Julian Nagelsmann gegen einen tabellarisch ebenbürtigen Gegner. Die Münchner reisen als Tabellendritter zu den punktgleichen Dortmundern auf Platz vier – ein Duell auf Augenhöhe. "Wenn wir wieder so spielen, haben wir eine Chance zu gewinnen", sagte Jude Bellingham nach dem Sevilla-Spiel. Die letzten sieben Bundesliga-Partien gewann allesamt der FC Bayern, nun erhoffen sich wiedererstarkte und selbstbewusste Dortmunder mal wieder einen Sieg.