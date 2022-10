FC Bayern: Clásico ohne Müller, dafür ist Kimmich dabei

Thomas Müller und Joshua Kimmich konnten sich nach ihrer Corona-Infektion freitesten. Dennoch muss der FC Bayern in Dortmund auf Müller verzichten, Kimmich wird allerdings mitreisen.

München - Die Ergebnisse der Corona-Tests von Joshua Kimmich (27) und Thomas Müller (33) am Freitagmorgen? Negativ! Die Folgen: gemischt. Im Fall von Müller bedeuten die anhaltenden Erkältungssymptome das Aus für den Klassiker in Dortmund. Und bei Kimmich? Bayerns Sechser fährt auf jeden Fall mit nach Dortmund, das bestätigte der Klub noch am Freitag nach dem Training. .

Müller bleibt in München, Kimmich in Dortmund dabei

"Sie sind beide freigetestet. Thomas hat noch ein bisschen Erkältungssymptome, deshalb wird er nicht im Kader sein", hatte Julian Nagelsmann zuvor gesagt: "Bei Joshua warten wir das Training ab und entscheiden dann, ob er mitfährt und was Sinn macht."

Die letzte Startelf-Entscheidung fällt womöglich am Samstag vor Ort im Ruhrpott. Nagelsmann ging noch mal ins Detail: "Wir werden sehen, wie das Training läuft, wie er sich fühlt. Das ist auch ein Stück weit Eigenverantwortung des Spielers. Dann werden wir entscheiden, was der sinnvolle Weg ist."

Wer ersetzt Müller? Wie beim 5:0 gegen Pilsen in der Champions League wird Serge Gnabry mit Sadio Mané in vorderster Front auf Torejagd gehen, unterstützt von Jamal Musiala und Leroy Sané als variable Zehner. Und falls Kimmichs Körper doch nicht bereit ist für die Startelf nach fünf Tagen häuslicher Isolation ohne richtiges Training? Muss Marcel Sabitzer den Aufräumer geben. Leon Goretzka scheint gesetzt als Achter. "Wenn er topfit ist, ist er ein Spieler, auf den man ungern verzichtet", sagte Nagelsmann, "ich gehe davon aus, dass er spielen wird und seine gute Leistung gegen Pilsen fortsetzen kann."

Coman nach Muskelfaserriss wieder im Kader

Beim Liga-Gipfel in Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) könnte Kingsley Coman nach seiner Zwangspause wieder dabei sein. "Er ist auf jeden Fall bereit und könnte auf jeden Fall 30, 40 Minuten spielen", sagte Nagelsmann. Der Franzose hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel pausieren müssen.