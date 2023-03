FC Bayern weiter ohne Choupo-Moting – Einsatz gegen Leverkusen fraglich

Am Mittwoch startete der FC Bayern in die Vorbereitung für das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Eric Maxim Choupo-Moting fehlte jedoch im Training, der Stürmer hat weiterhin Rückenbeschwerden. Kann er am Wochenende spielen?

Eric Maxim Choupo-Moting hat Rückenbeschwerden und fehlte am Mittwoch im Bayern-Training. (Archivbild)

München - Nach dem 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg und zwei Tagen Sonderurlaub von Trainer Julian Nagelsmann startete der FC Bayern am Mittwoch in die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Am Sonntag treffen die Münchner auswärts auf Bayer Leverkusen (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker).

Bei der Einheit am Mittwoch stand Nagelsmann beinahe der gesamte Kader zur Verfügung, lediglich Eric Maxim Choupo-Moting fehlte. Der Stürmer laboriert weiterhin an Rückenproblemen, weswegen er bereits im Derby gegen Augsburg nicht einsatzfähig war. Ob's fürs Spiel gegen Leverkusen am Wochenende reicht? Derzeit mehr als fraglich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Pavard trotz Gerichtsverhandlung im Bayern-Training

Benjamin Pavard war am Mittwoch an der Säbener Straße dabei – und das, obwohl seine Alkoholfahrt am Vormittag vor Gericht verhandelt wurde. Der Franzose wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Viele Spieler-Optionen also für Coach Nagelsmann, der gegen Bayer (fast) die Qual der Wahl hat. Viele Stars, die zuletzt auf der Bank saßen, durften gegen Augsburg von Beginn an ran und zeigten größtenteils eine (sehr) gute Leistung. Möglicherweise bekommt der ein oder andere von ihnen gegen Leverkusen nochmals die Chance von Beginn an.