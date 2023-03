FC Bayern in der Blütezeit: So hart wird der Frühling für Julian Nagelsmanns Team

Der Frühling steht vor der Tür - und für den FC Bayern beginnt die entscheidende Phase der Saison. Bis Ende April finden neun Partien statt. Nagelsmann: "Wir können uns nicht ausruhen."

München - In München hat der Frühling schon mal kräftig angeklopft. Zu Wochenbeginn waren die Außenbereiche der Cafés und Restaurants gut gefüllt, in Schwabing herrschte Aperol-Spritz-Stimmung.

FC Bayern unterstreicht Triple-Ambitionen

Und auch die Stars des FC Bayern, die mit Siegen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:0) und in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (5:3) ihre Triple-Ambitionen unterstrichen, konnten die tollen Wetterbedingungen an zwei freien Tagen genießen.

Manch einer nutzte die Auszeit für einen Kurztrip, Alphonso Davies etwa postete ein Bild mit Palmen-Hintergrund. Leon Goretzka hingegen war am freien Dienstag schon wieder im Kraftraum aktiv. "Homeoffice", schrieb Goretzka unter das Instagram-Foto.

An diesem Mittwochvormittag startet nun die gemeinsame Vorbereitung auf Leverkusen. Am Sonntag (17.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bei Bayer an, es ist die letzte Partie vor der Länderspielpause, ehe am 1. April in der Allianz Arena der Gipfel gegen Borussia Dortmund steigt. Der BVB (50 Punkte) liegt nach 24 Spieltagen zwei Zähler hinter Bayern (52).

Nagelsmann: "Wir können uns nicht ausruhen"

"Das wird ein wichtiges Spiel", sagt Bayern-Stürmer Sadio Mané: "Wir spielen zu Hause und wollen Dortmund natürlich schlagen." Zumal die Form bei den Münchnern stimmt. Pünktlich zum Frühlingsstart befindet sich Bayern in der Blütezeit, doch Nagelsmann warnt vor den kommenden Aufgaben. "Wir können uns nicht ausruhen, die Liga ist eng", erklärt der Coach: "Dann ist die Auslosung für die Champions League - und der Pokal. Der April, in dem wir acht oder neun Spiele haben, wird ein sehr spannender Monat." In der Tat. Bis Ende April sind es inklusive der Begegnung in Leverkusen neun Partien, die für Bayern anstehen.

In der Bundesliga geht es nach dem Dortmund-Topspiel noch zum SC Freiburg (8. April), zu Hause gegen Hoffenheim (15. April), nach Mainz (22. April) und zu Hause gegen Hertha BSC (30. April). Dazwischen liegt das DFB-Pokal-Viertelfinale in der Allianz Arena gegen Freiburg (4. April) und das Viertelfinale der Champions League (11. bis 19. April), das diesen Freitag am Uefa-Sitz in Nyon ausgelost wird. Ein toughes Programm, aber Bayern hat einen der besten Kader Europas.

Nagelsmann muss alle Bayern-Stars bei Laune halten

Für Nagelsmann wird es nun vor allem darum gehen, alle Stars bei Laune zu halten und den Konkurrenzkampf zu moderieren. Mit Ausnahme von Manuel Neuer (Reha nach Beinbruch) und Lucas Hernández (Reha nach Lauftraining) sind alle Spieler einsatzbereit. "Wir haben generell eine sehr starke Bank, das zeichnet einen großen Klub wie den FC Bayern aus", sagt Mané: "Wir sind sehr froh, dass wir so starke Spieler haben."

Mané selbst ist nach langer Verletzungspause wieder eine Top-Alternative für den Angriff. Im November hatte er sich am Wadenbeinköpfchen verletzt, Mané musste operiert werden und verpasste die WM in Katar. "Es war nicht leicht für mich", sagt der 30-Jährige: "Aber das ist Teil unseres Sports." Nun steht Mané vor dem Länderspiel-Comeback für Senegal und der Triple-Jagd mit Bayern. Die Blütezeit soll möglichst lange andauern.