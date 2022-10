FC Bayern: Torhüter Manuel Neuer läuft wieder – Das Fangen muss weiter warten

Am Dienstag drehte Manuel Neuer erstmals wieder ein paar Laufrunden an der Säbener Straße. Ein Comeback des Bayern-Torhüters gegen Mainz 05 kommt allerdings wohl zu früh.

München - Leroy Sané drehte am Dienstagvormittag seine Laufrunden um die Plätze an der Säbener Straße. Der Offensivspieler könnte am 1. November gegen Inter Mailand wieder im Kader stehen, wenn bis dahin sein leichter Muskelfaserriss auskuriert ist und er ein paar Einheiten mit der Mannschaft in den Beinen hat.

Früher noch, an diesem Samstag gegen Mainz 05 schon, wollte Manuel Neuer ins Tor zurückkehren. Daraus wird wohl nichts. Denn die Schultereckgelenk-Prellung, die der 36-Jährige schon vor dem 2:2 gegen Borussia Dortmund am 8. Oktober erlitten hat, ist ebenso hartnäckig wie schmerzhaft.

Hoffnung auf Neuer-Comeback im November

Wenigstens konnte der Nationaltorhüter nun erstmals wieder eine Laufeinheit und Sidesteps auf dem Trainingsgelände absolvieren. Das macht Hoffnung auf ein nahendes Comeback, das Neuer auf jeden Fall noch im November vor der Abreise der Nationalelf ins Mini-Trainingslager in den Oman (14. November) geben will.

Einen konkreten Comeback-Termin hat er nicht, die Bayern lassen ihrem Kapitän alle Freiheiten, in seinen Körper hineinzuhören. Doch nach individuellen Fitness-Einheiten, die in den nächsten Tagen fortgesetzt werden sollen, kommt das spezifische Torwart-Training. Und da wird es dann ernst in Sachen Schulter und Schmerzen beim Fangen und Fliegen.

Neuer: Ähnliche Situation vor WM 2014 in Brasilien

Das Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Barcelona ist schon das fünfte Pflichtspiel in Folge, das Neuer verpasst, vertreten wird er aktuell bestens durch Sven Ulreich. Ab dem Heimspiel gegen Inter blieben dem Keeper vier Partien mit dem FC Bayern, um sich für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick wieder in Form zu bringen.

Eine ähnliche Situation erlebte Neuer übrigens vor der WM 2014 in Brasilien als er ebenfalls wegen einer Schulterverletzung (erlitten beim 2:0 nach Verlängerung im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund) wochenlang ausfiel. Sein erstes Spiel nach der Pause: Der WM-Auftakt gegen Portugal (4:0). Fünf Wochen später war das DFB-Team mit und dank Neuer in Topform Weltmeister.