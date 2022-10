Abschlusstraining des FC Bayern vor Barcelona mit Thomas Müller – Manuel Neuer absolviert Laufeinheit

Thomas Müller konnte am Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel in Barcelona teilnehmen. Auch Manuel Neuer nähert sich seinem Comeback.

München - Der FC Bayern hat sich mit Thomas Müller auf das Gruppenspiel in der Champions League beim FC Barcelona eingestimmt.

Müller, der beim 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt hatte, joggte am Dienstag beim Abschlusstraining in München vor dem Abflug in die katalanische Hafenstadt über den Rasen. Auch der angeschlagene Kingsley Coman war vor dem erneuten Wiedersehen mit Weltfußballer Robert Lewandowski wieder dabei.

Neuer absolviert Laufeinheit mit Sané

Bei der Einheit, bei der die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar waren, fehlte wie erwartet Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter pausiert seit vier Pflichtspielen wegen einer Prellung am Schultereckgelenk. Er absolvierte wie Leroy Sané (Muskelfaserriss) am Dienstag wieder eine Laufeinheit.

Manuel Neuer absolviert eine Laufeinheit an der Säbener Straße. © IMAGO / Sven Simon

Die mögliche Rückkehr des Nationaltorwarts ist für das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 angepeilt. Außer den beiden deutschen Nationalspielern sind am Mittwoch (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) gegen Barça auch der französische Weltmeister Lucas Hernández und Bouna Sarr nicht dabei.

Bayern will den Gruppensieg, Barca vor dem Aus

Im Camp Nou wollen die Münchner den Gruppensieg in der Königsklasse perfekt machen. Wenn Inter Mailand das rund zwei Stunden früher beginnende Spiel gegen Viktoria Pilsen gewinnt, brauchen die Bayern für den Gruppensieg einen Dreier. Barcelona hätte dann keine Chancen mehr auf das Achtelfinale.

Müller ist Experte für Erfolge gegen den FC Barcelona. In seinen bisherigen acht Partien gegen den 26-maligen spanischen Meister gewann der Offensivspieler sieben Mal und war mit acht Treffern und zwei Vorlagen an insgesamt zehn Toren beteiligt.