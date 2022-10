Champions League im Liveticker: FC Barcelona gegen FC Bayern München – Endstand 0:3

Am Ende war es ein Klassenunterschied und wohl eine der besten Hälften in dieser Saison. Die Bayern gewinnen hier nach starker Anfangsphase völlig verdient. Die Spieler vom FC Barcelona kamen schon mit einem großen "Rucksack" aufs Feld. Durch den Inter-Sieg rutschten die Katalanen in die Europa League ab – ganz egal, wie das Spiel ausgegangen wäre. Bezeichnend: Ihr erster Torschuss war in der 76. Minute.

Gnabry mit drei Vorbereitungen

Die Bayern waren da deutlich besser drauf. Gnabry bediente erst Mané und dann Choupo-Moting in der ersten Halbzeit. Sich selbst konnte er nicht belohnen. Sein Tor in der zweiten Halbzeit wurde zurückgenommen. Kurz vor Schluss staubte Pavard noch zum 3:0 ab.

De Ligt mit starken Aktionen in der Defensive

Die Bayern agierten stark in der Verteidigung. De Ligt meldete den kompletten Barcelona-Sturm fast eigenhändig ab. Wieder gelang Robert Lewandowski keine auffällige Aktion. Der FC Bayern düst jetzt zurück ins Hotel mit Meerblick am Stadtstrand Barceloneta. Wir verabschieden uns auch und sagen Bona Nit und Servus aus dem Camp Nou.