Lieblingsort Camp Nou: Thomas Müller und seine Barcelona-Vorliebe

Ständig wird Barcelona von Urlaubern als Lieblingsort für einen Wochenendtrip gewählt. Thomas Müller liebt die Mittelmeer-Metropole aus einem anderen Grund. Der Bayern-Star trifft beständig gegen den FC Barcelona.

26. Oktober 2022 - 18:01 Uhr | Christoph Streicher

Barcelona/München - Ganz oben an der Betonschüssel, die sich Camp Nou nennt, ist schon die Anzeigetafel abtransportiert, die ersten Sitzreihen werden abgeschraubt. Der FC Barcelona baut sein Stadion um. Es soll in neuem Glanz erstrahlen.

Bayern-Star Thomas Müller nahm der Arena in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal besagten Glanz. Schraubt er das Team von Trainer Xavi auch diesmal (21 Uhr, DAZN und im AZ Liveticker) wieder auseinander? Es könnte für längere Zeit sein letzter Auftritt an historischer Stelle werden.

Müllers letzter Auftritt für lange Zeit im Camp Nou?

Denn es sieht nicht gut aus für den FC Barcelona. Verabschieden sich die Katalanen heute im Spiel gegen den FC Bayern in die ungeliebte Europa League, wird die Champions-League-Hymne wohl erstmal nicht mehr im Camp Nou zu hören sein. Bei erfolgreicher Qualifikation im nächsten Jahr geht man im alten Olympiastadion in Barcelona auf Torejagd. Thomas Müller wird diesen (wohl) vorerst letzten Auftritt genießen.

Thomas Müller und die Quote gegen den FC Barcelona

Ihm liegt der FC Barcelona. Acht Mal trat der Bayern-Stürmer schon gegen die Katalanen an. Sieben Mal ging Müller mit seinen Bayern siegreich vom Platz. Dabei kommt er auf zehn Torbeteiligungen (acht Tore, zwei Vorlagen). Kein anderer Spieler in der Geschichte der Königsklasse netzte so häufig gegen Barcelona ein. Medien, Fans und Spieler haben einen Heidenrespekt vor ihm...

Zuletzt vollstreckte er im September 2021 im Camp Nou. Tief unten in den Katakomben berichtete er damals von seiner tollen Quote: "Barcelona ist eine sehr spielerische Mannschaft und man bekommt als Offensivspieler den ein oder anderen Quadratmeter mehr Raum als gegen so Defensivblöcke."

Traf beim Jahrhundert-Spiel gegen die Katalanen im Champions-League-Viertelfinale 2020 gleich doppelt: Thomas Müller, hier beim 1:0, bei dem die Barça-Profis lediglich als verdutzte Zuschauer auffielen. © imago/Frank Hoermann

Bayern-Bilanz in Barcelona ist positiv

Aber auch ohne Müller ist die Bayern-Bilanz in Barcelona positiv, was nicht vielen Mannschaften von sich behaupten können. In den bisherigen fünf Spielen in der Champions League traten die Münchner dreimal als Sieger die Heimreise an und damit häufiger als jedes andere Team im Europapokal.

Und so wird das (vorerst) letzte Gastspiel vom FC Bayern im Camp Nou für längere Zeit nicht nur für Thomas Müller ein ganz besonderes. Im Olympiastadion oben auf dem Hausberg Montjuic wird die Statistik dann wieder auf null gesetzt.