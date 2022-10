Matthijs de Ligt: Mit Masse und Klasse zur zentralen Säule beim FC Bayern

Neuzugang Matthijs de Ligt ist beim FC Bayern in kürzester Zeit zu einer festen Größe geworden. "Es war die absolut richtige Entscheidung von uns, ihn zu holen", sagt Trainer Julian Nagelsmann.

Barcelona/München - Beim letzten Besuch des FC Bayern in Camp Nou des FC Barcelona vor etwas mehr als 13 Monaten lautete die Innenverteidigung: Dayot Upamecano und Niklas Süle. Bayern gewann 3:0, Lucas Hernández (26) wurde noch eingewechselt.

Der Franzose kämpft sich nach seinem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich wieder mit Einzeltraining heran, könnte im November noch vor der Abreise zur WM in Katar sein Comeback geben.

Seit Hernández-Verletzung: Upamecano und de Ligt bilden die zentrale Abwehr

Seit Hernández' Malheur in den letzten Minuten des 2:0 im Hinspiel gegen Barça bilden Upamecano und Matthijs de Ligt die zentrale Abwehr. Mit den beiden 23-jährigen hat sich die Münchner Defensive stabilisiert. "Upa" wie er von allen gerufen wird, machte seit der Länderspielpause alle sieben Partien von Beginn an mit, wurde drei Mal etwas zeitiger ausgewechselt, um ein paar Körner zu sparen.

De Ligt fehlte nach seinen Adduktorenproblemen aus dem BVB-Spiel (2:2) wenige Tage darauf in Pilsen (4:2). Von den letzten fünf Spielen, die das Duo Upamecano/de Ligt auf dem Platz stand, hielten die Roten fünf Mal die Null - nur im Pokal in Augsburg (5:2) klappte das nicht.

Schwer überwindliches Innenverteidiger-Gespann: Die Bayern-Stars Matthijs de Ligt (r.) und Dayot Upamecano. © GES/Augenklick

Ansonsten? Bayern glänzt mit de Ligt.

"Es war die absolut richtige Entscheidung von uns, ihn zu holen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstagabend in Barcelona. Mit 67 Millionen Euro, die man an Juventus Turin überweist, ist der Niederländer der zweitteuerste Einkauf der Vereinshistorie - nach Hernández, für den 2019 rund 80 Millionen Euro Ablöse an Atlético Madrid fällig waren.

De Ligt spielt kein Schnickschnack, keine Risikopässe

Übrigens: In dieser Liste rangiert Nationalstürmer Leroy Sané (2020 für 49 Millionen von Manchester City verpflichtet) auf Rang drei und - Überraschung - Upamecano mit 42,5 Millionen, die RB Leipzig im Sommer 2021 erhielt, auf dem vierten Platz.

Zweitteuerster Transfer der Bayern-Historie: Matthijs de Ligt kam für eine Ablöse von 67 Millionen Euro von Juventus Turin. © Jonathan Moscrop/dpa

"Matthijs spielt sehr gut, sehr reif", sagte Nagelsmann am Tag vor dem Duell mit Barcelona (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht angepfiffen) im Mannschaftshotel "Sofitel Skipper" und lobte de Ligt: "Er tut uns sehr gut, hat eine erwachsene Spielweise, clever, macht nahezu keine Fehler. Und er ist sich bewusst, dass er Innenverteidiger ist und kein Zehner."

Was der Bayern-Trainer meint: In Bedrängnis holzt de Ligt auch mal einen Ball auf die Tribüne, spielt kein Schnickschnack, keine Risikopässe.

Und was sein Alter betrifft: Der Niederländer, ausgestattet mit einem Fünfjahresvertrag, wirkt viel reifer und abgeklärter in seinem Spiel und Auftreten als es seine 23 Jahre vermuten ließen. Was erstens daran liegt, dass er schon als Teenager Kapitän bei Ajax Amsterdam war und von 2019 an drei Jahre bei Juventus Turin spielte - bei den Hohepriestern der Verteidigungskunst. Obwohl: Sieht man Juves Auftritte heute, sind diese Zeiten passé.

De Ligt: "Bin jetzt angekommen"

"Ich bin sehr froh, Spieler von Bayern München zu sein und bin jetzt angekommen hier", sagte de Ligt, der nach seinem Wechsel im Juli zunächst Trainingsrückstand hatte. Es sei "ein bisschen schwierig" gewesen, nun aber habe er "eine gute Kondition und ein sehr gutes Gefühl". Kaum einer im Kader hat dickere Oberschenkel als de Ligt.

Bei 1,89 Metern Körpergröße schmeißt er seine 89 Kilogramm in die Zweikämpfe, verteidigt mit Masse & Klasse. Dass er bei den Bayern "ähnlich" spielen muss wie zu Beginn seiner Karriere bei Ajax Amsterdam, kommt de Ligt entgegen. "Die Höhe der Verteidigung ist das Wichtigste, dass du immer bereit bist, die Restverteidigung zu organisieren und viele Zweikämpfe spielst, im Eins-gegen-eins", erklärte er.

"Ich bin jetzt angekommen hier", sagt Matthijs de Ligt, hier mit seiner Freundin Annekee Molenaar auf der Wiesn. © Sven Hoppe/dpa

De Ligt freut sich über Dauerbelastung: "Das ist für mich sehr wichtig"

In Turin habe er "mehr nach hinten" verteidigen müssen, aber "sehr viel gelernt, das kann man jetzt sehen". Von den beiden italienischen Haudegen Leonardo Bonucci (35, immer noch bei Juve) und Giorgio Chiellini (38), der seine Karriere nun in der nordamerikanischen MLS bei Los Angeles FC ausklingen lässt.

"Ich glaube, dass ich jetzt in einer guten Verfassung bin", meinte de Ligt und freut sich über die Dauerbelastung: "Ich spiele alle Spiele und das ist für mich sehr wichtig."

Man merkt gleich: De Ligt brennt.