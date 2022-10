"Goretzka ist hier": FC Bayerns Mittelfeldstar zurück in Bestform

Nach langer Verletzungspause ist der kraftvolle Mittelfeld-Antreiber der Münchner nun wieder in absoluter Top-Form - auch für die WM! "Ich bin bei 100 Prozent – auf jeden Fall. Mehr geht nicht!"

München - Ecke, Kopfball, Tor – auf Umwegen. Kimmich, Goretzka, Musiala. Fertig war das 1:0 der Bayern gegen die TSG Hoffenheim, aber auch so geplant? Nein. War die Kopfballvorlage von Leon Goretzka zu Jamal Musiala nun Absicht oder nicht?

"Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel verrät. Man trainiert natürlich viele Standards", erklärte Goretzka auf AZ-Nachfrage. Der 27-Jährige wollte die Reporter im Unklaren lassen, meinte mit Blick auf Jamal: "Wir hatten einen Deal: Wenn er irgendwann mal nicht dort steht, gibt es richtig Ärger."

Aber er, Musiala, stand "goldrichtig" so Goretzka, weil "in der Position immer mal wieder einer runterfällt".

Leon Goretzka: "Dass uns das gelingt, ist auch ein Schritt nach vorne"

Ein Ball. Sein Kopfball jedoch, das gab der Mittelfeldspieler dann zu, "sollte natürlich aufs Tor". Ein recycelter Treffer sozusagen. Zweitverwertung gelungen.

Wie auch die Auswärtsaufgabe Hoffenheim, in der Vergangenheit oft ein Stolperstein. "Wir haben viele Spiele im Drei-Tages-Rhythmus in den Beinen, dafür war es top", sagte Goretzka und gestand, den Vorsprung nach der 2:0-Führung durch Eric Maxim Choupo-Moting "ein bisschen verwaltet" zu haben.

Aber – think positiv. Goretzka bemerkte: "Dass uns das gelingt, ist auch ein Schritt nach vorne." Angesichts der sieben Spiele ohne Pleite seit der Länderspiel-Pause sprach er von einem "Flow", in dem die Mannschaft sei.

Rückstand von FC Bayern zu Union Berlin beträgt nur noch einen Zähler

"Das Selbstvertrauen war nie weg. Unsere breite Brust verschwindet so schnell nicht, wir sind Bayern München. Aber in den letzten Wochen haben wir deutlich konsequenter gespielt", meinte der Mittelfeldspieler. Seine Forderung: "Wir müssen immer bereit sein, dafür zu investieren. Da steckt viel Arbeit dahinter, damit dürfen wir nicht aufhören."

Seit er, der so oft verletzte Pechvogel, wieder fit ist, tritt er nach außen wieder als eine der Stimmen der Mannschaft auf. Man wolle, "in Fußballdeutschland einiges geraderücken". Das klare Ziel bis zur Unterbrechung durch WM in Katar: "Wieder Erster werden – so schnell es geht!"

Der Rückstand beträgt dank Bochums Sieg über Union Berlin plötzlich nur noch einen Zähler.

Goretzka will für FC Bayern und Nationalmannschaft topfit sein

Für Montag in vier Wochen ist der Abflug des WM-Kaders zum Mini-Trainingslager in den Oman terminiert, neun Tage später findet das erste Gruppenspiel gegen Japan statt. Die beiden Nations-League-Spiele im September gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) verpasste Goretzka wegen einer Corona-Infektion.

Ilkay Gündogan von ManCity zeigte ansprechende Leistungen als Nebenmann von Joshua Kimmich, mit dem Goretzka bei Bayern ein eingespieltes Duo bildet. Goretzka versucht, "die WM noch beiseitezuschieben, weil wir mit Bayern in einer schwierigen Situation gesteckt haben. Das hat unsere volle Aufmerksamkeit benötigt." Alles Vergangenheit?

Ob er in den letzten Wochen habe zeigen wollen, "Goretzka ist hier!" wurde er gefragt und nahm die verbale Vorlage an: "Goretzka ist hier – auf jeden Fall. Ich will mich in eine gute Verfassung bringen und wenn es zur WM geht, topfit sein. Dann bin ich bereit, der Mannschaft zu helfen." Ob er nun – endlich mal – bei 100 Prozent sei? Zweite Vorlage, ein zweites Mal verwandelte er: "Ich bin bei 100 Prozent – auf jeden Fall. Mehr geht nicht."

Am Mittwoch in Barcelona wolle man "alles geben, um da zu gewinnen". Wodurch Barça erneut in die Europa League absteigen könnte. Mit Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski in seinen Reihen. "Lewy ist sehr verwöhnt gewesen bei Bayern, immer mindestens im Achtelfinale zu stehen oder weiter zu kommen", sagte Goretzka: "Aber darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen."