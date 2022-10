Achtelfinale im DFB-Pokal: FC Bayern muss zum FSV Mainz 05

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den FSV Mainz 05. Dies hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben.

München - Für den FC Bayern geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum FSV Mainz 05. Das hat die Auslosung am Sonntagabend in Frankfurt ergeben. Kurios: Beide Teams treffen bereits am kommenden Samstag in der Bundesliga aufeinander, dann jedoch in der Allianz Arena.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden in den vergangenen beiden Jahren, als bereits in der 2. Runde Schluss war, wollen die Münchner in dieser Saison unbedingt wieder den Titel einfahren. Die Bayern haben sich zum Auftakt mit 5:0 bei Viktoria Köln und in der 2. Runde mit 5:2 beim FC Augsburg durchgesetzt. Mainz setzte sich gegen Erzgebirge Aue und den VfB Lübeck jeweils mit 3:0 durch.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern: Genauer Termin noch offen

Die Begegnungen werden am 31. Januar, 1., 7. und 8. Februar 2023 ausgetragen. Wann genau die Partie der Bayern in Mainz stattfindet, ist noch offen.