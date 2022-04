FC Bayern: Süle für BVB-Kracher fit, Hernández und Coman trainieren individuell

Niklas Süle hat seine Grippe überstanden, am Dienstag trainierte er mit der Mannschaft. Damit dürfte der 26-Jährige für das Spiel gegen seinen künftigen Verein Borussia Dortmund einsatzfähig sein.

München - Noch-Bayer Niklas Süle ist bereit für den Bundesliga-Kracher gegen seinen künftigen Verein Borussia Dortmund. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler absolvierte am Dienstag die öffentliche Einheit des deutschen Rekordmeisters. Süle hatte zuletzt wegen einer Grippe gefehlt, im Sommer wechselt er nach fünf Jahren zum Münchner Rivalen nach Dortmund.

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Borussia am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) kann der FC Bayern alle rechnerischen Restzweifel am zehnten Meistertitel nacheinander ausräumen. Meister-Matchball in der Allianz Arena!

Hernández und Coman trainieren individuell

Verteidiger Lucas Hernández und Außenstürmer Kingsley Coman, die am Sonntag beim 3:0 in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld wegen muskulärer Probleme gefehlt hatten, arbeiteten am Dienstag individuell.

Corentin Tolisso drehte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel alleine Runden auf dem Trainingsgelände.