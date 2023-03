FC-Bayern-Star Leroy Sané nicht im Kader der deutschen Nationalmannschaft

In der kommenden Wochen stehen für die deutsche Nationalmannschaft zwei Testspiele an. Nicht dabei sein wird laut Sky Leroy Sané. Bundestrainer Hansi Flick hat den Flügelstürmer des FC Bayern vorläufig aus seinem Kader gestrichen.

München - Nach Thomas Müller trifft es nun auch Leroy Sané. Wie Sky berichtet, wird der Flügelspieler des FC Bayern nicht im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele stehen. Der Grund für die Nicht-Nominierung könnte möglicherweise die jüngste Formdelle von Sané sein.

Kevin Schade ersetzt Sané wohl

Ersetzt wird der Bayern-Star in den Spielen gegen Peru und Belgien wohl von Brentfords Kevin Schade. Der 21-Jährige wechselte im Winter vom SC Freiburg zum Premier-League-Klub aus London und machte dort zuletzt mit starken Partien auf sich aufmerksam.

Zuvor hatte Bundestrainer Hansi Flick bereits Müller bereits mitgeteilt, dass er in den kommenden Länderspielen nicht auf den Angreifer des deutschen Rekordmeisters setzen wird. Stattdessen möchte der ehemalige Bayern-Coach jüngeren Spielern eine Chance geben.

Ebenfalls nicht mit an Bord sein werden laut "Bild" auch Antonio Rüdiger von Real Madrid und der Dortmunder Niklas Süle. Die beiden Abwehrspieler enttäuschten zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Katar. Wer das Innenverteidiger-Duo ersetzen wird, ist noch unklar. Am Nachmittag möchte Flick seinen Kader bekanntgeben.