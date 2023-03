Rummenigge warnt vor einem zweiten Villarreal

Auf wen trifft Bayern? Ex-Boss Rummenigge warnt in der AZ vor einem zweiten Villarreal.

München - Freitag, 12 Uhr, Nyon am Westufer des malerischen Genfer Sees: Hier erfährt Europas Elite, wie der Weg bis zum Champions-League-Finale am 10. Juni im Atatürk-Stadion von Istanbul aussehen wird. Der FC Bayern ist - mal wieder - die einzig verbliebene deutsche Mannschaft im Viertelfinale. Und die Münchner haben sieben Optionen als mögliche Gegner: Real Madrid, Manchester City, FC Chelsea, Benfica Lissabon sowie das Italien-Trio Inter, AC Mailand und SSC Neapel.

Wie schätzt Rummenigge den FC Bayern ein?

Die AZ fragte vorab bei Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (67) nach: Wer wäre denn nun der komplizierteste Kontrahent? "Im Viertelfinale gibt es kein Wunsch-Los. Keiner will wahrscheinlich Real Madrid oder Manchester City haben, aber auch die anderen Mannschaften sind verdient dort, wo sie jetzt sind."

Münchens Torwart Manuel Neuer (M) spricht mit dem damaligen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Warnend wies Rummenigge auf das Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den spanischen Underdog FC Villarreal hin: "Ich nenne immer das Beispiel Villarreal: Man muss hochkonzentriert und mit Respekt spielen."

Erstmals seit vielen Jahren haben es drei italienische Mannschaften unter die besten acht Teams geschafft. Rummenigge, der frühere Inter-Stürmer, sagte dazu: "Die Italiener erleben eine kleine Renaissance. Aber mal abwarten, wie weit die drei Mannschaften noch kommen. Jetzt wird es schwieriger." Spannend: In Nyon werden auch die möglichen Halbfinal-Paarungen ausgelost, sodass jeder genau weiß, wen man bis zum Titelgewinn schlagen muss. Die Viertelfinals finden am 11./12. sowie 18./19. April statt, die Halbfinals am 9./10. und 16./17. Mai. Thomas Müller (33) meinte vorab: "Ich wüsste keine Mannschaft, die ,Juhu' schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft."