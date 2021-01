FC Bayern: Serge Gnabry gegen SC Freiburg verletzt ausgewechselt

Rückschlag für Serge Gnabry: Der Nationalspieler musste beim Sieg gegen den SC Freiburg nach nicht einmal einer halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden.

München - Das Verletzungspech bleibt dem FC Bayern treu. Offensivstar Serge Gnabry (25), der bis dahin eine gute Leistung gezeigt hatte, musste gegen den SC Freiburg (2:1) bereits in der 28. Minute ausgewechselt werden. Leroy Sané (25) kam für ihn in die Partie.

Gnabry, der erst kürzlich nach einer Schienbeinprellung in den Kader zurückgekehrt war, zog sich ohne Fremdverschulden eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel zu. Wie lange er ausfallen wird, war zunächst unklar.

Serge Gnabry verletzt: Hansi Flick gibt erste Entwarnung

Trainer Hansi Flick gab nach der Partie leichte Entwarnung. "Bei Serge Gnabry hat nur der Muskel zugemacht, es kam vom Rücken. Es sieht nicht danach aus, dass es eine schwere Verletzung ist. Das dürfte schnell gehen", so der Bayern-Coach. Ob er zum Abschluss der Rückrunde in Augsburg am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) dabei sein wird, war zunächst noch offen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Mit Sané hat Bayern einen erstklassigen Ersatzmann. Der Neuzugang überzeugte gegen Freiburg offensiv wie defensiv. Douglas Costa (30) stand nicht im Kader.