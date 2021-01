Die Bayern treffen heute übrigens auf zwei alte Bekannte: Nils Petersen und Woo-Yeong Jeong. Petersen stand zwischen 2011 und 2013 beim Rekordmeister unter Vertrag, war aber in seiner zweiten Saison an Werder Bremen ausgeliehen. Der Südkoreaner Jeong kam im Winter 2018 nach München und wechselte im Sommer 2019 in die Bundesliga zu Freiburg, in der Rückrunde der vergangenen Saison lief er auf Leihbasis erneut für die zweite Mannschaft der Bayern auf und feierte den Drittliga-Titel.