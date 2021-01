Nach Pokal-Pleite: FC Bayern - Jetzt kommt das formstärkste Team Europas

Zwei Niederlagen in Folge, inklusive Pokal-Aus in der zweiten Runde: Beim FC Bayern läuft's derzeit nicht rund – und ausgerechnet jetzt kommt das formstärkste Team Europas in die Allianz Arena. Eine Mannschaft, die wohl nicht jeder auf dem Zettel haben dürfte.

17. Januar 2021 - 14:23 Uhr | Michael Schleicher